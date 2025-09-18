Kiestek az olimpiai bajnok franciák és a vb-bronzérmes brazilok is a férfi röplabda-vb csoportkörében

Befejeződött a csoportkör a férfi röplabda-világbajnokságon, ahol a hölgyek vb-jével ellentétben igencsak izgalmas volt a harmadik forduló, és számos meglepetés is született. A legnagyobb „bomba” a C-csoportban robbant, ahonnan nem jutott tovább a legutóbbi két olimpiát megnyerő francia válogatott. A meglepetéscsapat itt a finn volt (három éve a magyar válogatott még szettet nyert ellene az Ezüst Európa-ligában), amely az argentinoktól 3:2-re kapott ki, azonban ugyanilyen arányban legyőzte a franciákat. Ami miatt az északiaknak izgulniuk kellett, hogy játszmát veszítettek a csoportutolsó dél-koreaiak ellen, így a záró fordulóban, 3:2-es francia siker és az argentinok jó pontaránya esetén a riválisok kiejthették volna őket. A dél-amerikaiak nyerték az első két játszmát, azonban csak minimális, két-két pontos különbséggel, így amikor az európaiak egy 25:21-es szettel szépítettek, akkor a finn válogatott játékosai dörzsölhették a tenyerüket, mert már biztos továbbjutók voltak. A franciák aztán egyenlítettek, így következett egy, a továbbjutásról is döntő játszma, ebben viszont az argentinok voltak jobbak, az olimpiai bajnok pedig búcsúzott.

Kiesett a német válogatott is, amelynek Grózer György volt a csapatkapitánya. Itt a bolgárok „robbantottak”, akik legyőzték a németeket és az Eb-harmadik szlovéneket is, így a harmadik fordulóban ki-ki meccset játszott a két vesztes. Ebben a szlovénok voltak jobbak, vagyis hiába szerzett 40 évesen 40 pontot, s lett ezzel Erik Röhrs mögött a német csapat második legeredményesebbje, nem tudta továbbjutással zárni utolsó világversenyét Grózer.

Két győzelemmel kezdték a tornát a legutóbbi vb-n bronzérmes brazilok, igaz, szettet vesztettek a sereghajtó kínaiak ellen, s ezután 3:0-ra kikaptak a szerbektől. Mivel déli szomszédunkat a csehek győzték le, így kiderült: ha utóbbiak 3:0-ra verik Kínát, akkor rosszabb szettarányuk miatt a dél-amerikaiak búcsúznak. Az európaiak pedig éltek a lehetőséggel, vagyis az idei Nemzetek Ligájában harmadik Brazília is kiesett.

Bajban voltak a címvédő olaszok is, akik a belgáktól kaptak ki 3:2-re, ezért az ukránokkal játszottak ki-ki mérkőzést a továbbjutásért. Keleti szomszédaink ugyan derekasan küzdöttek, de az idén a Nemzetek Ligájában döntőt játszó olasz csapat túl nagy falatnak bizonyult számukra. Az más kérdés, hogy az azzurrik ezek után az argentinokkal találkoznak majd a nyolc közé kerülésért.

A D-csoportot az amerikaiak nyerték három sikerrel, a második helyet a portugálok szerezték meg (velük négy éve szerepeltünk ugyanabban az Eb-selejtezőcsoportban), akik már az első körben legyőzték Kubát, viszont a harmadik körben 0:2-ről kellett fordítaniuk Kolumbia ellen, különben bajban lettek volna.

Az A-csoportban (ahol a házigazdák szerepeltek, viszont egyetlen európai együttes sem) totális körbeverés volt két forduló után, ahol minden csapat egy-egy győzelemmel és vereséggel állt, tehát eldőlt: amely csapatok győznek a harmadik körben, azok jutnak a nyolcaddöntőbe. Előbb Tunézia simán felülmúlta Egyiptomot, míg a Fülöp-szigetek kétszer is vezetett Irán ellen, utóbbi azonban mindkétszer egyenlített. A döntő játszma ráadásában hat meccslabdájuk is volt a hazaiaknak, sőt, 19:18 után már ünnepelték a győztes pontot, ám az irániak challenge-et kértek, amit meg is nyertek és ezután fordítottak, 22:20-szal pedig a meccset is hozták.

A B- és a G-csoportban volt csak sima a továbbjutás: előbbiben az Európa-bajnok lengyelek és a hollandok, utóbbiban a mieinkkel egy hónapja Eb-selejtezőt játszó törökök és Kanada jutott tovább már két forduló után.

RÖPLABDA, FÉRFI VILÁGBAJNOKSÁG (FÜLÖP-SZIGETEK)

A csoportkör végeredménye

A-csoport: 1. Tunézia 6 pont, 2. Irán, 5, 3. Fülöp-szigetek 4, 4. Egyiptom 3

B-csoport: 1. Lengyelország 9, 2. Hollandia 6, 3. Katar 3, 4. Románia 0

C-csoport: 1. Argentína 7, 2. Finnország 6, 3. Franciaország 5, 4. Dél-Korea 0

D-csoport: 1. Egyesült Államok 9, 2. Portugália 5, 3. Kuba 3, 4. Kolumbia 1

E-csoport: 1. Bulgária 8, 2. Szlovénia 7, 3. Németország 3, 4. Chile 0

F-csoport: 1. Belgium 8, 2. Olaszország 7, 3. Ukrajna 3, 4. Algéria 0

G-csoport: 1. Törökország 9, 2. Kanada 6, 3. Japán 3, 4. Líbia 0

H-csoport: 1. Szerbia 6 (6:3 szettarány, 219:203 pontarány), 2. Csehország 6 (6:3, 202:201), 3. Brazília 6 (6:4), 4. Kína 0 (1:9)

A nyolcaddöntő párosítása és programja (Pasay):

Szeptember 20., szombat

Törökország–Hollandia

Lengyelország–Kanada

Szeptember 21., vasárnap

Belgium–Finnország

Argentína–Olaszország

Szeptember 22., hétfő

Bulgária–Portugália

Egyesült Államok–Szlovénia

Szeptember 23., kedd

Szerbia–Irán

Tunézia–Csehország

A további program:

Negyeddöntő: szeptember 24–25. Elődöntő: szeptember 27. Döntő és a 3. helyért: szeptember 28.