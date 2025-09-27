Nemzeti Sportrádió

Férfi röplabda-vb: Bulgária és a címvédő Olaszország vívja a döntőt

MTI, N. T.MTI, N. T.
2025.09.27. 14:59
A bolgárok a cseheket múlták felül (Fotó: AFP)
Bulgária és a címvédő Olaszország jutott be a Fülöp-szigeteken zajló férfi röplabda-világbajnokság vasárnapi döntőjébe.

 

A szombati első elődöntőben az 1970-ben világbajnoki ezüstérmes, emellett négyszeres vb-bronzérmes bolgárok – akik legutóbb 2010-ben jutottak vb-n a nyolc közé – 3:1-re verték a cseheket. A kétszeres világbajnok Csehszlovákia utódjaként Csehország önálló nemzetként először jutott a négy közé, egyébként pedig 55 év után szerepelt újra vb-elődöntőben.

A másik ágon a címvédő olasz gárda szettveszteség nélkül győzte le az Európa-bajnok lengyel válogatottat, amely a legutóbbi vb-n és a tavalyi párizsi olimpián is ezüstérmes volt.

FÉRFI RÖPLABDA-VILÁGBAJNOKSÁG, MANILA
ELŐDÖNTŐ
Bulgária–Csehország 3:1 (20, –23, 21, 22)
Olaszország–Lengyelország 3:0 (21, 22, 23)

 

férfi röplabda férfi röplabda-vb Olaszország Bulgária
