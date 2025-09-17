Férfi röpi Extraliga: Deák Márk marad a Kecskemét vezetőedzője

Az előző két évadban egyaránt Magyar Kupa-bronzérmes alföldi egyesület szerdán közösségi oldalán jelentette be, hogy a tréner sorozatban harmadik évét kezdheti majd meg a csapat szakmai stábjának élén.

„Nagyon nehéz és hosszú szezonra számítok, rengeteg türelemre lesz szükségünk magunkkal és egymással szemben is. Célunk az, hogy mind technikailag, mind fizikálisan fejlődni tudjunk és kihozzuk magunkból a maximumot, meglátjuk, hogy ez mire lesz elég a versenysorozatokban” – jelentette ki a szakember, akinek játékoskerete a nyáron alapos fiatalításon ment keresztül.

A rutinos magot a szerződését meghosszabbító Balla Szabolcs és Farkas Péter mellett a válogatott korábbi csapatkapitánya, a hazatérő Szabó Alpár, az egyéves kihagyás után visszatérő Erki Milán, a pályafutását hároméves szünet után folytató Török Szabolcs, valamint az előző idényben a Pénzügyőrt erősítő kubai Lázaro Martín Matos alkotja majd, mellettük fiatal, javarészt saját nevelésű játékosok teszik teljessé az együttest.

A Kecskemét október 20-án a Dág elleni hazai mérkőzéssel kezdi meg a 13 csapatos alapszakasz küzdelmeit.