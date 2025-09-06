Az olimpiai bajnok olaszok csapnak össze az Eb-győztes törökökkel a női röplabda-vb döntőjében

A törökök első alkalommal játszhatnak vb-döntőt, miután 3:1-re legyőzték ez eddigi meglepetéscsapatot Japánt. Az ázsiaiak ezúttal is megnyerték az első szettet (méghozzá elég magabiztosan, 16-ra), de aztán összeszedte magát Daniele Santarelli csapata és hasonlóan simán fordítottak. A negyedik játszmában aztán mindent egy lapra feltettek a japánok, vezettek is 22:18-ra, majd 24:21-nél három szettlabdájuk volt, de a törökök innen is fordítani tudtak, 25:24-nél már nekik volt meccslabdájuk, s bár az elsőt még nem tudták értékesíteni, a másodikkal már élni tudtak. A meccs legeredményesebbje, ki más, mint a honosított kubai Melissa Vargas lett 28 ponttal, a túloldalon Vada Jukiko 22-ig jutott.

Ellenfelük az az olimpiai bajnok Olaszország lesz, amely alaposan megszenvedett Brazíliával az elődöntőben. Kétszer is a dél-amerikaiak jutottak vezetéshez és a döntő szettben is ők vezettek 13:12-re, de ezek után már csak olasz pont született, s az európaiak immár a 45. tétmérkőzésüket nyerték sorozatban. A meccs hőse itt is egy honosított játékos, Ekaterina Antropova volt 28 ponttal (pedig a túloldalon Gabi egy ponttal túlszárnyalta), aki eddig kevés lehetőséget kapott a vb-n Paola Egonu mellett, utóbbi azonban ezúttal gyengébb napot fogott ki, de hát akinek ilyen helyettese van…

A két csapat összecsapását a tavalyi olimpia elődöntőjében viszonylag simán, 3:0-ra nyerték az olaszok, az idei Nemzetek Ligája csoportkörében viszont csak a döntő szettben billent a mérleg nyelve feléjük. Az pedig kérdés, hogy egy ilyen hosszú, idegfeszítő mérkőzés után hogyan tudnak regenerálódni egy nap alatt, a bangkoki fináléig.

RÖPLABDA

NŐI VILÁGBAJNOKSÁG, THAIFÖLD

Elődöntő

Törökország–Japán 3:1 (–16, 17, 18, 25)

Olaszország–Brazília 3:2 (–22, 22, –28, 22, 19)

Szeptember 7., vasárnap

10.30. A 3. helyért: Brazília–Japán

14.30. Döntő: Olaszország–Törökország