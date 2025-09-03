Nemzeti Sportrádió

A japánok és az olaszok is a négy között a női röplabda-vb-n

Vágólapra másolva!
2025.09.03. 17:19
null
Fotó: Facebook/Volleyballistas
Címkék
Hollandia röplabda női röplabda-vb Japán
A japán és az olasz válogatott jutott be az elődöntőbe szerdán a thaiföldi női röplabda-világbajnokságon.

 

A nemzetközi szövetség honlapja alapján az egyetlen versenyben maradt ázsiai csapat hatalmas, végletekig kiélezett csatában verte meg a hollandokat Bangkokban. A japán válogatott legjobbjai a 27 pontos Vada Jukiko és a 25 pontig jutó Isikava Maju voltak.

A japánok 2010 óta először jutottak négy közé a vb-n, a szombati elődöntőben pedig az olimpiai bajnok olasz együttessel találkoznak, amely három szettben győzte le a lengyeleket.

NŐI RÖPLABDA-VB, THAIFÖLD
Negyeddöntő
Japán–Hollandia 3:2 (–20, 20, –22, 22, 12)
Olaszország–Lengyelország 3:0 (17, 21, 18)

Csütörtökön játsszák
12.00: Brazília–Franciaország
15.30: Egyesült Államok–Törökország
 

 

Hollandia röplabda női röplabda-vb Japán
Legfrissebb hírek

Röplabda: új sportszakmai vezető az utánpótlás-válogatottaknál

Utánpótlássport
2025.09.01. 17:08

Könnyed sikerrel negyeddöntősök az amerikaiak a női röplabda vb-n

Röplabda
2025.09.01. 14:36

Franciaország negyeddöntős a női röplabda-világbajnokságon

Röplabda
2025.08.31. 14:36

A nyolcaddöntőben búcsúztak a címvédő szerbek a női röpi vb-n

Röplabda
2025.08.29. 17:38

Október 21-én mutatkozik be a MÁV Előre a férfi röplabda BL-selejtezőben

Röplabda
2025.08.27. 10:44

Röplabda: Fekete Fanni hamar felnőtt a feladathoz a válogatottban

Utánpótlássport
2025.08.22. 09:02

Férfi röplabda Extraliga: október 20-án rajtol az új idény

Röplabda
2025.08.19. 13:52

NS-képeslap: Békéscsaba – egyedülálló akadémia épült

Röplabda
2025.08.19. 08:38
Ezek is érdekelhetik