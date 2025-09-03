A japánok és az olaszok is a négy között a női röplabda-vb-n

A nemzetközi szövetség honlapja alapján az egyetlen versenyben maradt ázsiai csapat hatalmas, végletekig kiélezett csatában verte meg a hollandokat Bangkokban. A japán válogatott legjobbjai a 27 pontos Vada Jukiko és a 25 pontig jutó Isikava Maju voltak.
A japánok 2010 óta először jutottak négy közé a vb-n, a szombati elődöntőben pedig az olimpiai bajnok olasz együttessel találkoznak, amely három szettben győzte le a lengyeleket.
NŐI RÖPLABDA-VB, THAIFÖLD
Negyeddöntő
Japán–Hollandia 3:2 (–20, 20, –22, 22, 12)
Olaszország–Lengyelország 3:0 (17, 21, 18)
Csütörtökön játsszák
12.00: Brazília–Franciaország
15.30: Egyesült Államok–Törökország