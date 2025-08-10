Sportrádió

Strandröplabda ob: Hajós és Stréli közösen hatodszor aranyérmes, a Vasvári testvérek először a dobogó tetején

2025.08.10. 19:03
Stréli Bence (pirosban) hetedszer lett bajnok (Fotó: Dömötör Csaba)
Címkék
strandröplabda Stréli Bence strandröplabda ob Hajós Artúr
A strandröplabdázók országos bajnokságának döntőjében Hajós Artúr és Stréli Bence két szettben győzte le a Bogáncs Bálint, Szabó Vilmos kettőst, míg Vasvári Eszter és Vasvári Zsófi döntő játszmában múlta felül Kun Stefániát és Villám Lillát. Hajós és Stréli hatodszor nyert közösen, míg Stréli abszolút rekordot jelentő hetedszer szerzett ob-aranyat – a Vasvári testvérek első ob-döntőjükben diadalmaskodtak.

A strandröplabdához kimondottan passzoló időjárásban rendezték meg a sportág országos bajnokságának végjátékát a Budapest Gardenben vasárnap – verőfényes napsütésben, bár olykor fel-felkerekedő szélben, amely a labda útját néha kicsit megzavarhatta, de legalább a játékosok és a nézők hőérzetét valamelyest csökkentette az egyébként 36 fokos hőségben.

Délelőtt tartották meg az elődöntőket. A férfiaknál korábban öt közös ob-címet begyűjtő első kiemelt kettős, Hajós Artúr és Stréli Bence két játszmában legyőzte a harmadik kiemelt Borbély Boldizsárt és Niemeier Lukast (21:15, 21:17), kisebb meglepetésre viszont a hetedik kiemelt Bogáncs Bálint, Szabó Vilmos szetthátrányból fordítva felülmúlta a tavalyi ob-n ezüstérmes duót, a negyedik kiemelt Veress Ákost és Tari Bencét (14:21, 21:19, 21:19). Bogáncs először lett ob-döntős, Szabó 2021-ben és 2023-ban ezüstöt, 2022-ben bronzot szerzett. A nőknél a tavaly december óta együtt dolgozó, a júniusi csitongi ProTour Futures-viadalon történelmi ezüstérmet begyűjtő, első kiemelt Kun Stefánia és Villám Lilla két játszmában győzte le a negyedik kiemelt Gubik Hannát és Nagy Esztert (21:17, 22:20), ugyanilyen arányban diadalmaskodtak a harmadik kiemelt Vasvári testvérek, Eszter és Zsófi a Honti-Majoros Chiara, Posztós-Szabó Adrienn második kiemelt páros ellen (23:21, 21:11). Vasváriék hosszú ideje álltak közel a fináléhoz – ugyan 2019-ben és tavaly nem voltak négyben, 2021-ben és 2022-ben éppen csak lecsúsztak a dobogóról, 2020-ban és 2023-ban pedig bronzérmesek lettek. Ezúttal újabb szintet léptek – és mint később kiderült, nem csak egyet.

Az időben korábbi női finálé szorosan kezdődött, az első játszmában 9:9 után viszont egy 5:0-s sorozatot hoztak össze Vasváriék – egy-egy rossz szervát, kívül landoló labdát leszámítva irányították a felvonást, jobban ültek a megoldásaik, alig volt válasz az erős lecsapásaikra. Villámék kicsit bizonytalanok voltak a mérkőzés elején, nehezen jöttek a jó fogadások, sáncolások, kétszer ajándékpontot is kaptak Vasváriék, amikor a hosszúnak hitt adogatásukba nem értek bele Kunék, a labda mégis vonalon belül ért homokot. Aztán fordult a játék képe, a hét ponttal, 21:14-re elveszített első játszmát egy kilenc ponttal, 21:12-re megnyert második követte Kunéktól, jóval pontosabban játszottak, sorban jöttek a nyerő ütéseik, és 6:6 után ők lódultak meg, erre pedig Vasváriék nem tudtak reagálni – következhetett a döntő játszma. Mindkét páros közel tökéletes szervákkal rukkolt ki – 6:3-as hátrányból még visszajöttek Villámék, 8:8-ig nem lehetett látni, melyik duó kerekedik felül, innentől viszont a Vasvári testvérek remekül találták meg az üres területeket az ellenfél térfelén akár ejtésekkel, akár lecsapásokkal, és 15:10-re diadalmaskodtak a döntő szettben. Vasvári Eszter és Vasvári Zsófi első országos bajnoki döntőjét nyerte meg, míg a 2021 és 2024 között négy aranyérmet begyűjtő Villám Lilla ezúttal másodikként végzett – Kun Stefánia 2022 óta sorozatban negyedszer szerzett ob-ezüstöt.

A férfifinálé első szettjében Bogáncsék nem hagyták, hogy a rutinosabb ellenfél kettős csak úgy lerázza őket. Végig erőteljes és pontos támadójátékot láthatott a közönség mindkét oldalról, szinte minden labdamenetet nyerő ütés döntött el. Ahogy a többi mérkőzésen, úgy a férfidöntőben is megvolt a tűz a játékosokban – 11:11-nél némi derültséget okozott a közönség soraiban, ahogy egy magasra felperdülő labdánál a távolabb álló Szabó Vilmos ismétlődő „gyere már, gyere már”-felszólításokkal ösztönözte csapattársát, hogy próbálja meg elérni azt, ám a kicsit rossz helyzetből rástartoló Bogáncs Bálint minden erőfeszítése ellenére nem tudta visszaütni. Így is szorosan követték Hajósékat, pusztán a játszma végén nyílt ki egy kicsit az olló, és szerzett játszmaelőnyt az első kiemelt duó egy 21:18-as nyitó felvonást követően. A második szettre Bogáncsék kicsit elfogytak, kevesebbszer tudtak villanni, és többet rontottak, ütöttek hálóba, vagy hosszan, Stréliék pedig rendre megtalálták az üres területeket, vagy ütötték át olyan erősen a labdát, hogy a jó helyen lévő sáncról is kipattant oldalra. 21:9 lett a második szett vége – a Hajós Artúr, Stréli Bence kettős hatodszor nyert országos bajnoki címet közösen. Hajósnak ez karrierje hatodik, míg a tavaly Dóczi Domonkossal diadalmaskodó Stréli Bencének már a hetedik ob-aranya, amely mind a férfi, mind a női vonalat figyelembe véve csúcsot jelent a magyar strandröplabdázás történetében.

A bronzmérkőzések kétjátszmás párharcokat hoztak, Borbély és Niemeier kettőse Veress és Tari (21:19, 21:17), Honti-Majoros és Posztós-Szabó duója Gubik és Nagy párosánál bizonyult jobbnak (21:15, 22:20).

STRANDRÖPLABDA
ORSZÁGOS BAJNOKSÁG, BUDAPEST GARDEN
Férfiak. Elődöntő: Hajós Artúr, Stréli Bence (SRSE)–Borbély Boldizsár, Niemeier Lukas (SRSE) 2:0 (15, 17), Szabó Vilmos, Bogáncs Bálint (ÉDRA, SRSE)–Veress Ákos, Tari Bence (SRSE) 2:1 (–14, 19, 19). A 3. helyért: Borbély B., Niemeier–Veress, Tari 2:0 (19, 17). Döntő: Hajós, Stréli–Szabó V., Bogáncs 2:0 (18, 9)
Nők. Elődöntő: Vasvári Eszter, Vasvári Zsófi (Vasas)–Honti-Majoros Chiara, Posztós-Szabó Adrienn (Beach Sport, KSE) 2:0 (21, 11), Villám Lilla, Kun Stefánia (ÉDRA)–Gubik Hanna, Nagy Eszter (Strandsport SE, Beach Sport) 2:0 (17, 20). A 3. helyért: Honti-Majoros, Posztós-Szabó–Gubik, Nagy E. 2:0 (15, 20). Döntő: Vasvári E., Vasvári Zs.–Villám L., Kun 2:1 (14, –12, 10)

 

