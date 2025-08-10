Strandröplabda ob: Hajós és Stréli közösen hatodszor aranyérmes, a Vasvári testvérek először a dobogó tetején

A strandröplabdához kimondottan passzoló időjárásban rendezték meg a sportág országos bajnokságának végjátékát a Budapest Gardenben vasárnap – verőfényes napsütésben, bár olykor fel-felkerekedő szélben, amely a labda útját néha kicsit megzavarhatta, de legalább a játékosok és a nézők hőérzetét valamelyest csökkentette az egyébként 36 fokos hőségben.

Délelőtt tartották meg az elődöntőket. A férfiaknál korábban öt közös ob-címet begyűjtő első kiemelt kettős, Hajós Artúr és Stréli Bence két játszmában legyőzte a harmadik kiemelt Borbély Boldizsárt és Niemeier Lukast (21:15, 21:17), kisebb meglepetésre viszont a hetedik kiemelt Bogáncs Bálint, Szabó Vilmos szetthátrányból fordítva felülmúlta a tavalyi ob-n ezüstérmes duót, a negyedik kiemelt Veress Ákost és Tari Bencét (14:21, 21:19, 21:19). Bogáncs először lett ob-döntős, Szabó 2021-ben és 2023-ban ezüstöt, 2022-ben bronzot szerzett. A nőknél a tavaly december óta együtt dolgozó, a júniusi csitongi ProTour Futures-viadalon történelmi ezüstérmet begyűjtő, első kiemelt Kun Stefánia és Villám Lilla két játszmában győzte le a negyedik kiemelt Gubik Hannát és Nagy Esztert (21:17, 22:20), ugyanilyen arányban diadalmaskodtak a harmadik kiemelt Vasvári testvérek, Eszter és Zsófi a Honti-Majoros Chiara, Posztós-Szabó Adrienn második kiemelt páros ellen (23:21, 21:11). Vasváriék hosszú ideje álltak közel a fináléhoz – ugyan 2019-ben és tavaly nem voltak négyben, 2021-ben és 2022-ben éppen csak lecsúsztak a dobogóról, 2020-ban és 2023-ban pedig bronzérmesek lettek. Ezúttal újabb szintet léptek – és mint később kiderült, nem csak egyet.

Az időben korábbi női finálé szorosan kezdődött, az első játszmában 9:9 után viszont egy 5:0-s sorozatot hoztak össze Vasváriék – egy-egy rossz szervát, kívül landoló labdát leszámítva irányították a felvonást, jobban ültek a megoldásaik, alig volt válasz az erős lecsapásaikra. Villámék kicsit bizonytalanok voltak a mérkőzés elején, nehezen jöttek a jó fogadások, sáncolások, kétszer ajándékpontot is kaptak Vasváriék, amikor a hosszúnak hitt adogatásukba nem értek bele Kunék, a labda mégis vonalon belül ért homokot. Aztán fordult a játék képe, a hét ponttal, 21:14-re elveszített első játszmát egy kilenc ponttal, 21:12-re megnyert második követte Kunéktól, jóval pontosabban játszottak, sorban jöttek a nyerő ütéseik, és 6:6 után ők lódultak meg, erre pedig Vasváriék nem tudtak reagálni – következhetett a döntő játszma. Mindkét páros közel tökéletes szervákkal rukkolt ki – 6:3-as hátrányból még visszajöttek Villámék, 8:8-ig nem lehetett látni, melyik duó kerekedik felül, innentől viszont a Vasvári testvérek remekül találták meg az üres területeket az ellenfél térfelén akár ejtésekkel, akár lecsapásokkal, és 15:10-re diadalmaskodtak a döntő szettben. Vasvári Eszter és Vasvári Zsófi első országos bajnoki döntőjét nyerte meg, míg a 2021 és 2024 között négy aranyérmet begyűjtő Villám Lilla ezúttal másodikként végzett – Kun Stefánia 2022 óta sorozatban negyedszer szerzett ob-ezüstöt.

A férfifinálé első szettjében Bogáncsék nem hagyták, hogy a rutinosabb ellenfél kettős csak úgy lerázza őket. Végig erőteljes és pontos támadójátékot láthatott a közönség mindkét oldalról, szinte minden labdamenetet nyerő ütés döntött el. Ahogy a többi mérkőzésen, úgy a férfidöntőben is megvolt a tűz a játékosokban – 11:11-nél némi derültséget okozott a közönség soraiban, ahogy egy magasra felperdülő labdánál a távolabb álló Szabó Vilmos ismétlődő „gyere már, gyere már”-felszólításokkal ösztönözte csapattársát, hogy próbálja meg elérni azt, ám a kicsit rossz helyzetből rástartoló Bogáncs Bálint minden erőfeszítése ellenére nem tudta visszaütni. Így is szorosan követték Hajósékat, pusztán a játszma végén nyílt ki egy kicsit az olló, és szerzett játszmaelőnyt az első kiemelt duó egy 21:18-as nyitó felvonást követően. A második szettre Bogáncsék kicsit elfogytak, kevesebbszer tudtak villanni, és többet rontottak, ütöttek hálóba, vagy hosszan, Stréliék pedig rendre megtalálták az üres területeket, vagy ütötték át olyan erősen a labdát, hogy a jó helyen lévő sáncról is kipattant oldalra. 21:9 lett a második szett vége – a Hajós Artúr, Stréli Bence kettős hatodszor nyert országos bajnoki címet közösen. Hajósnak ez karrierje hatodik, míg a tavaly Dóczi Domonkossal diadalmaskodó Stréli Bencének már a hetedik ob-aranya, amely mind a férfi, mind a női vonalat figyelembe véve csúcsot jelent a magyar strandröplabdázás történetében.

A bronzmérkőzések kétjátszmás párharcokat hoztak, Borbély és Niemeier kettőse Veress és Tari (21:19, 21:17), Honti-Majoros és Posztós-Szabó duója Gubik és Nagy párosánál bizonyult jobbnak (21:15, 22:20).

STRANDRÖPLABDA

ORSZÁGOS BAJNOKSÁG, BUDAPEST GARDEN

Férfiak. Elődöntő: Hajós Artúr, Stréli Bence (SRSE)–Borbély Boldizsár, Niemeier Lukas (SRSE) 2:0 (15, 17), Szabó Vilmos, Bogáncs Bálint (ÉDRA, SRSE)–Veress Ákos, Tari Bence (SRSE) 2:1 (–14, 19, 19). A 3. helyért: Borbély B., Niemeier–Veress, Tari 2:0 (19, 17). Döntő: Hajós, Stréli–Szabó V., Bogáncs 2:0 (18, 9)

Nők. Elődöntő: Vasvári Eszter, Vasvári Zsófi (Vasas)–Honti-Majoros Chiara, Posztós-Szabó Adrienn (Beach Sport, KSE) 2:0 (21, 11), Villám Lilla, Kun Stefánia (ÉDRA)–Gubik Hanna, Nagy Eszter (Strandsport SE, Beach Sport) 2:0 (17, 20). A 3. helyért: Honti-Majoros, Posztós-Szabó–Gubik, Nagy E. 2:0 (15, 20). Döntő: Vasvári E., Vasvári Zs.–Villám L., Kun 2:1 (14, –12, 10)