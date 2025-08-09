Röplabda: simán kikaptunk otthon a törököktől, nem leszünk ott az Eb-n

A tisztes helytállás jegyében lépett pályára a magyar férfi röplabda-válogatott Nyíregyházán, a törökök elleni Európa-bajnoki selejtezőn. Egyrészt, a riválist sokkal magasabb szinten jegyzik, mint a mieinket, mert bár Nagy Péter csapata ezüstérmet szerzett az Ezüst Európa-ligában, a vendégek ezalatt két „osztállyal” feljebb, a Nemzetek Ligájában vitézkedett. Ráadásul a szövetségi kapitány betegség miatt nem számíthatott az Európa-liga csapat rutinos feladójára, Keen Cameronra, sérülés miatt pedig a center Cziczlavicz Dávidra sem, s ezek méginkább csökkentették a mieink esélyeit.

Ennek ellenére nem kezdték rosszul a meccset a mieink, eleinte még vezettek is, de aztán a szett közepén már kidomborodott a vendégek nagyobb tudása. Előbb öt, majd nyolc pont volt a törökök előnye, s ugyanennyi szettlabdájukból mindjárt az elsőt kihasználták egy ásszal. Bár a második felvonás 3:0-s török vezetéssel indult, innen még sikerült visszazárkózni. Ebben a szettben 9:8 után kezdtek meglépni, s a forgatókönyv sajnos hasonló volt, mint az elsőben: Ezúttal előbb négy, majd hat, végül kilenc volt a különbség, s ezúttal is egyből lezárták a játszmát egy ásszal.

A harmadik szettben 6:1-re húztak el az elején, s bár kettőre még sikerült feljönni, de hiába küzdött a magyar csapat, ezt követően már esélyük sem volt. Tíz meccslabdájuk is volt a vendégeknek, s bár most nem sikerült ásszal zárni, sőt a nyitásuk után a hálóban landolt a labda, a következő labdamenetben egy centertámadással befejezték a találkozót.

A mieink ezzel a vereséggel már matematikailag is elvesztették esélyüket az Eb-re való kijutásra, s jövő vasárnap Dániában fejezik majd be a selejtezősorozatot, a csoport első helyéről azonban várhatóan a szerdai török–dán találkozó dönt majd.

„Nem voltunk megilletődöttek, a hozzáállás is rendben volt, összességében bátran játszottunk egy szorosabb meccset, mint egy évvel ezelőtt” – kezdte értékelését az MTI-nek ifjabb Nagy Péter.

A szövetségi kapitány kiemelte, amiatt bosszús, hogy játékosainak minden szettben volt három-négy taktikai fegyelmezetlensége, mert azok a pontok, amiket így elveszítettek, „sokat jelentettek volna”.

„Rutinban, fizikális képességekben ennyivel jobb a török csapat, de remélem, a játékosaim tanultak ebből a meccsből is, és látják, hogy ami hiba mondjuk az Extraligában belefér, az itt már egyáltalán nem” – mondta a tréner.

Nagy külön kiemelte Tóth Kristófot, aki annak ellenére teljesített remekül, hogy a szezon közben alig játszott a klubjában, és a válogatott program első felében is jobbára a cserék között kapott helyet.

„Három hete volt arra, hogy mentálisan és lelkileg is készen álljon egy ilyen színvonalú mérkőzésre, ami 19 évesen egyáltalán nem könnyű” – fogalmazott az edző.

A jövő vasárnapi, dánok elleni zárásra előre tekintve kiemelte, a cél ott is az lesz, hogy a tavalyinál szorosabb meccset játszanak a skandináv riválissal, amely ellen a realitásokat nézve már egy részsiker is nagy dolog lenne.

„Persze nem feltett kézzel lépünk majd pályára, de igyekszünk a srácoknak reális célokat kitűzni, ami nem nyomja össze őket” – zárta ifjabb Nagy Péter.

RÖPLABDA

FÉRFIAK, EB-SELEJTEZŐ, A-CSOPORT, 3. FORDULÓ

MAGYARORSZÁG–TÖRÖKORSZÁG 0:3 (–16, –17, –15)

Nyíregyháza, 1300 néző. V: Jovcsev (bolgár), Kovar (cseh)

MAGYARORSZÁG: Szalai 5, Boldizsár 3, Tóth K. 3, Horváth K. 7, Garan 2, VARGA P. 12. Csere: Kiss M. (liberó), Péter B., Kecskeméti, Török S. Szövetségi kapitány: Nagy Péter

TÖRÖKORSZÁG: Yenipazar 2, MANDIRACI 15, Matic 3, A. LAGUMDZIJA 20, M. LAGUMDZIJA 12, Bülbül 8. Csere: Hatipoglu, Yalcin (liberók), Dílmenler, Tümer 1, Kaya. Szövetségi kapitány: Szlobodan Kovacs

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 1:0, 2:4, 6:5, 9:11, 11:16, 13:19, 14:22, 16:24. 2. játszma: 0:3, 4:5, 5:8, 8:9, 9:13, 12:18, 13:22, 17:23. 3. játszma: 1:0, 1:6, 6:8, 8:14, 11:15, 12:21, 14:24