Papírforma a nőknél, csillaghullás a férfiaknál

Először ad otthont az óbudai Budapest Garden az országos bajnokság fináléjának, de egy hónap múlva itt rendezik majd a ProTour Futures világranglista-pontszerző tornát is.

Ami a hölgyek versenyét illeti, az első helyen kiemelt négy favorit kettős, könnyebb, vagy nehezebb úton, de végül veretlenül jutott be az elődöntőbe. Vasvári Eszter és Vasvári Zsófi például játszmavesztés nélkül abszolválták három mérkőzésüket, ami azért nagy szó, mert ez a legnagyobb favoritnak számító Kun Stefániának és Villám Lillának sem sikerült. A negyeddöntőben az ellen a Kiss-Bertók Emese és Szabó Dorottya ellen buktak egy szettet, akik a csoportdöntőn Honti-Majoros Chiarától és Posztós-Szabó Adrienntől is elcsentek egyet. Gubik Hannának és Nagy Eszternek meg a két fordulóban is negyedik Munkácsi Réka és Uhlmann Fanni ellen kellett fordítania szetthátrányból, ugyancsak a csoportfináléban. Végül azonban mind a négy duó odaért az elődöntőbe: Kun és Villám Gubiknak és Nagynak vághat vissza a májusi madridi torna selejtezőjében elszenvedett vereségért, míg a Vasvári testvérek a csopaki és nyíregyházi ob-forduló döntője után csapnak majd össze a fináléba kerülésért Honti-Majorosékkal.

A férfiaknál viszont már a csoportkörben kiesett a csopaki ezüstérmes Ghazal Jamil és Oláh Botond, a nyolcaddöntőben a 2015-ös bajnok Meszlényi Tamás és Soós Izsák, a negyeddöntőben pedig az első két fordulót megnyerő Kunert Mátyás és Polgár Levente, a két bronzérmet szerző Fazekas Balázs és Papp Mátyás, valamint Benkő Balázs és a tavalyi bajnok Dóczi Domonkos is. Az más kérdés, hogy utóbbiak a favoritnak számító Hajós Artúrral és Stréli Bencével szemben maradtak alul. Utóbbiak majd a fináléba kerülésért Borbély Boldizsárral és azzal a Niemeier Lukasszal csap majd össze, aki még Hajóssal nyerte a tatai fordulót. A másik ágon a tavalyi ezüstérmes Tari Bence és Veress Ákos küzd majd Bogáncs Bálinttal és azzal a Szabó Vilmossal, aki Nyíregyházán még Mikuláss Koch Marcellel jutott fináléba, azonban ő már Finnországban alapozik – és ez nem vicc.

STRANDRÖPLABDA OB

A vasárnapi program

Elődöntő

Nők

9.00: Kun Stefánia, Villám Lilla–Gubik Hanna, Nagy Eszter

9.50: Vasvári Eszter, Vasvári Zsófi–Honti-Majoros Chiara, Posztós-Szabó Adrienn

Férfiak

10.40: Hajós Artúr, Stréli Bence–Borbély Boldizsár, Niemeier Lukas

11.30: Tari Bence, Veress Ákos–Bogáncs Bálint, Szabó Vilmos

A 3. helyért

13.00: nők

14.00: férfiak

Döntő

15.00: nők

16.00: férfiak: 16