Október 21-én mutatkozik be a MÁV Előre a férfi röplabda BL-selejtezőben

2025.08.27. 10:44
(fotó: Facebook, MÁV Előre Foxconn)
Címkék
MÁV Előre röplabda férfi röplabda Bajnokok Ligája
A története első Bajnokok Ligája-szereplésére készülő MÁV Előre Foxconn férfi röplabdacsapata október 21-én a székesfehérvári multifunkcionális sportcsarnokban mutatkozik be a selejtezőben.

A kvalifikáció első körében a magyar bajnok és kupagyőztes a spanyol Guaguas Las Palmas ellen lép majd pályára, amely a 2023–2024-es idényben a negyeddöntőig menetelt az elitsorozatban.

A székesfehérvári csapat szurkolóinak jó hír, hogy az elmúlt idények tatabányai „albérlete” után a MÁV Előre ezúttal valóban hazai pályán, a MET Arénában fogadhatja riválisait. 

Az MTI érdeklődésére a klub képviselői elmondták, az osztrák jégkorongligában érdekelt Hydro Fehérvár AV19 azon a héten, illetve az esetleges következő hazai játéknap időpontjában is külföldön játszik, így nyílt lehetőség a csapat számára a hazai pályán való szereplésre.

A selejtezős párharc első mérkőzése 18 órakor kezdődik, a visszavágó október 30-án, magyar idő szerint 20 órakor lesz a Kanári-szigeteken. A továbbjutóra bosnyák vagy görög ellenfél, a vesztesre a CEV Kupában a német Helios Grizzlys Giesen vár.

A BL-ben a húszcsapatos főtáblára jutáshoz három párharcot kell nyerni.

 

 

