Október 21-én mutatkozik be a MÁV Előre a férfi röplabda BL-selejtezőben

A kvalifikáció első körében a magyar bajnok és kupagyőztes a spanyol Guaguas Las Palmas ellen lép majd pályára, amely a 2023–2024-es idényben a negyeddöntőig menetelt az elitsorozatban.

A székesfehérvári csapat szurkolóinak jó hír, hogy az elmúlt idények tatabányai „albérlete” után a MÁV Előre ezúttal valóban hazai pályán, a MET Arénában fogadhatja riválisait.

Az MTI érdeklődésére a klub képviselői elmondták, az osztrák jégkorongligában érdekelt Hydro Fehérvár AV19 azon a héten, illetve az esetleges következő hazai játéknap időpontjában is külföldön játszik, így nyílt lehetőség a csapat számára a hazai pályán való szereplésre.

A selejtezős párharc első mérkőzése 18 órakor kezdődik, a visszavágó október 30-án, magyar idő szerint 20 órakor lesz a Kanári-szigeteken. A továbbjutóra bosnyák vagy görög ellenfél, a vesztesre a CEV Kupában a német Helios Grizzlys Giesen vár.

A BL-ben a húszcsapatos főtáblára jutáshoz három párharcot kell nyerni.