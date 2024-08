Párizs 2024: Djokovics fájdalmakra panaszkodott a negyeddöntős győzelme után

Mint ismert, Djokovics már az olimpia előtt is térdszorító segítségével tudott csak pályára lépni, és ez az ötkarikás játékok kezdetére sem változott meg. A 37 éves klasszis a Cicipasz elleni találkozón többször is a térdéhez nyúlt, ami arra utal, hogy fájdalmai vannak és nem teljesen egészséges. „Nagyon aggódom, őszintén szólva nem is tudom, hogy most mit mondjak. Befejeztem a meccset, és intenzív fájdalmat éreztem. Minden a Roland Garros negyeddöntőjében kezdődött, ahol bár végigjátszottam a meccset, de utána kiderült, hogy megsérültem. Örülük a győzelmemnek, de aggodalom is van bennem” – idézte az első helyen kiemelt játékost a Marca.

Djokovicsra a férfi tenisztorna elődöntőjében az olasz salakspecialista, Lorenzo Musetti vár, és bár fájdalmai vannak, úgy tűnik, nincs az az akadály, ami visszatarthatná attól, hogy kiálljon a találkozóra: „Még ha az orvosok azt is mondják, hogy nincs rendben a térdem, valószínűleg akkor is kimegyek a pályára és megpróbálom. Ezek egyedülálló lehetőségek arra, hogy éremért harcoljak a hazám képviseletében, úgyhogy a következő huszonnégy órában minden tőlem telhetőt elkövetek majd azért, hogy olyan állapotba kerüljek, amivel megküzdhetek az éremért Szerbiának.”

FÉRFI EGYES

AZ ELŐDÖNTŐ PÁROSÍTÁSA

Djokovics (szerb, 1.)–Musetti (olasz, 11.)

Auger-Aliassime (kanadai, 13.)–Alcaraz (spanyol, 2.)