Németh Zsolt: a harmadik sorozat után látszott, hogy meglesz az érem Halász Bencének

„Amikor célként határoztuk meg, hogy dobja túl az én 81.56 méteres rekordomat, azt is hozzátettük, hogy ez csak optimális feltételek mellett valósulhat meg” – mondta az MTI-nek Németh Zsolt. „A Stade de France-ban azonban jóval lassabb volt a kör, mint amihez szoktunk, és a háló is rosszul volt beállítva. A jegyzőkönyvből látható, hogy rengeteg rontott kísérlet akadt, ami ennek tulajdonítható. A versenyzők a jobboldali szektort nem is tudták használni, mindenki balra célzott, ezért is azon az oldalon landoltak a szektoron kívüli dobások.”

Az 1999-es sevillai vb-n ezüstérmes szakember kiemelte, már a verseny előtt látták, hogy Halász Bence jól melegített, egészen másként jött ki, mint a selejtezőben, ahol „csak veszíteni lehet”.

„A selejtezőben szembesültünk vele, hogy milyenek a körülmények, amelyekhez Bence jól alkalmazkodott, ezt mutatja, hogy a döntőben három méterrel nagyobbat dobott. Előzetesen azt gondoltuk, hogy 80 méter fölötti eredmény kell a dobogóhoz, de a selejtező után láttuk, hogy a 80 körüli dobás is elég. A harmadik sorozat után látszott, hogy meglesz az érem, csak a színe kérdéses. Egyedült az ukrán Mihajlo Kohan tűnt veszélyesnek, de ha ő túldobta volna, Bence is tudott volna javítani” – fogalmazott a tréner.

Németh Zsolt közölte, a két idősebbnek számító lengyel atléta, a címvédő Wojciech Nowicki és az ötszörös világbajnok Pawel Fajdek tudott a legkevésbé alkalmazkodni, ők birkóztak meg legnehezebben a körülményekkel.

A felvetésre, miszerint az olimpiai döntő egyfajta átrendeződést hozott az erőviszonyokban, Németh Zsolt azt mondta, nem írná le a két lengyel dobót.

„De az látszik, hogy a Katzberg-Halász-Kohan hármasban van most leginkább potenciál” – tette hozzá.

A Dobó SE – és jogelődjei – immár 16 érmet szerzett világversenyen, azaz olimpián, világ- és Európa-bajnokságon. Az ötkarikás játékokon Londonban, 2012-ben Pars Krisztián diadalmaskodott, Halász Bence mostani, 79.97 méteres eredményével lett második. Világbajnokságon három ezüst és öt bronz, Eb-n pedig három arany, egy ezüst és két bronz a mérleg.

Minden nemzetközi versenyt – így Universiadét, EYOF-ot, korosztályos Eb-t, vb-t – figyelembe véve 12 aranyéremmel büszkélkedhet a szombathelyi egyesület, amely Németh Pál – Németh Zsolt és László édesapja – irányításával kezdte el sikeres működését.