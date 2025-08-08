Halász Bence ismét 81 méter felett!



Kevesebb mint egy héttel ezelőtt Halász Bence majdnem egy teljes métert javított az atlétikai országos bajnokságon az egyéni csúcsán, ami immár 81.94 méter. A Szombathelyi Dobó SE klasszisa pénteken ismét megmutatta, hogy a szeptemberi tokiói világbajnokságon is számolni kell vele!

Besztercebányán újabb szédületes sorozatot produkált, az utolsó három kísérlete egyaránt 80 méter fölé repült, hatodikra 81.49 méterre repítette a 7.26 kilogrammos szert, nem sokkal előtte pedig 81.30 és 80.69 került a neve mellé. Nem ő volt az egyetlen magyar a legjobb háromban, Varga Donát 72.80 méterrel a harmadik lett. A hölgyek megméretésében Németh Zsanett szintén a harmadik helyet szerezte meg, 67.19 méterrel az idei legjobbját dobta. Jó kis napja volt a magyar kalapácsvetésnek, hiszen a kontinens északi részén, Tamperében Szabados Ármin U20-as Európa-bajnok lett úgy, hogy több mint nyolc métert vert minden ellenfelére.

A besztercebányai Silver-viadalon Kozák Luca is szépen versenyzett, a 100 méteres gátfutás magyar csúcstartónője 12.82-es idővel a második helyen végzett az előtte szlovák rekordot sprintelő Viktória Forster mögött (12.63).

Bánóczy Árpád 50.44-et futott 400 m gáton, amivel hetedikként ért célba, Lesti Diana ötödik lett távolugrásban (616 cm), két hármasugrónkat, Szenderffy Dánielt (15.59 m) és Galambos Tibort (15.53 m) pedig alig hat centiméter választotta el egymástól az ötödik és a hatodik helyen.

