Irány Lille! A spanyolok legyőzésével továbbjutott a magyar női kézilabda-válogatott!

PÁRIZS 2024, NŐI KÉZILABDA

CSOPORTKÖR, 4. FORDULÓ

B-CSOPORT

MAGYARORSZÁG–SPANYOLORSZÁG 27–24 (14–12)

Párizs, 5816 néző. V: Kuttler, Merz (németek)

MAGYARORSZÁG: BÖDE-BÍRÓ – GYŐRI-LUKÁCS 5, KLUJBER 6, VÁMOS P. 5, FÜZI-TÓVIZI 3, Kuczora 3, Szöllősi-Schatzl 2. Csere: Janurik (kapus), Papp N., Debreczeni-Klivinyi 1, Simon P. 2, Pásztor N., Márton G. Szövetségi kapitány: Golovin Vlagyimir

SPANYOLORSZÁG: Castellanos – M. LÓPEZ 5, ARCOS 4, Gassama 2, L. González 2, Fernández 1, Gutiérrez 2. Csere: WIGGINS (kapus), Cabral 6 (3), Arderíus, Tchaptchet, Prieto, M. González 2. Szövetségi kapitány: Ambros Martín

Az eredmény alakulása. 6. p.: 3–3. 10. p.: 4–7. 17. p.: 9–7. 25. p.: 14–10. 35. p.: 17–13. 37. p.: 19–14. 45. p.: 20–21. 50. p.: 22–21. 56. p.: 25–22

Kiállítások: 6, ill. 4 perc

Hétméteresek: 4/3, ill. –

ÖSSZEFOGLALÓ

Egészen elképesztő az a létesítmény-együttes, amelyet úgy hívnak Párizsban, hogy Sud Arena.

Eredeti funkciója szerint egy kiállítási központról van szó a metropolisz déli részén, de az olimpia idejére sporthelyszínné alakították át, itt rendezik a röplabda, az asztalitenisz-versenyeket és a súlyemelést is, illetve a kézilabdatorna csoportmérkőzéseit. Éppen ezért a francia főváros egyik legforgalmasabb, egyben legvidámabb környékévé vált a terület, a szurkolók alig férnek el egymás mellett a járdán, az aréna környékén szól a zene, a környező éttermek, kávézók teraszai mindig tele, ahogy egyébként a lelátók is. És természetesen a magyar drukkerek is jól érzik magukat, előszeretettel fogyasztják a jelenlegi hőségben a sört, még akkor is, ha nem a magyar pénztárcák többségének lőtték be az árazást.

Viszont csak négyévente van olimpia, most éppen egy európai, és Párizsban, vagyis élvezni kell minden pillanatát.

Ezt szeretné tenni a magyar női kézilabda-válogatott is, persze a lányok akkor teremthetik meg az igazi élvezeti értéket maguknak, ha nyernek.

Csütörtökön olyan mérkőzést játszottak, amelyet az előzmények alapján be kellett húzni, hiszen az ellenfél, azaz a spanyol válogatott eddig mindegyik meccsét elvesztette, ráadásul úgy, hogy nem is nagyon volt esélye a sikerre, mi pedig ötvenszázalékos mérleggel érkeztünk ehhez az összecsapáshoz, a franciák elleni vereséget a brazilok legyőzése és az Angola elleni döntetlen követte.

Az ellenfél kispadján az az Ambros Martin ült, aki négy Bajnokok Ligáját nyert a Győri Audi ETO KC-val, természetesen meccselt már a magyar szövetségi kapitány, Golovin Vlagyimir ellen is, akadnak a keretünkben volt játékosai, vagyis ezek előnyt jelenthettek neki. A hírek szerint azt vette észre az Angola elleni meccsünkön, hogy nehezen védekezünk a magas és erős beállók ellen, és erre építette taktikáját, mert olyan beállókból neki is van kettő.

Golovin Vlagyimir cserélt a keretben, Bordás Réka helyett Pásztor Noémi kapott lehetőséget, és a kispadon kezdett.

(Fotó: Árvai Károly)

A mérkőzés elején a spanyolok elképzelései szerint alakult minden, a védősorunk tényleg igyekezett figyelni az ellenfél termetes beállójára, csak közben ímmel-ámmal lépett ki a lövőkre, így a rivális kilenc perc alatt hat gólig jutott, mi csak háromszor szóltunk közbe, Golovin nem tehetett mást, időt kért.

Úgy tűnik, a szövetségi kapitánynak célba ért a pauza alatt küldött üzenete, mert elkezdte azt játszani a magyar csapat, amit egy lábbal lassabb csapat ellen kell: gyorsan járt a labda a fal előtt, és többnyire a szélen kötött ki, ahonnan előbb Szöllősi-Schatzl Nadine volt kétszer eredményes, aztán a másik oldalon Győri-Lukács Viktória lendült bele. És mivel Klujber Katrin is rendre megtalálta a rést a falon, sikerült fordítani, és elhúzni négy góllal.

Sajnos a szokásos hullámvölgyet nem sikerült megúszni, a félidő hajrájában érthetetlen módon eladott labdák tarkították a játékunkat, a spanyolok pedig nagy nehezen kettőre zárkóztak a félidőre.

Aztán a második félidő megint megmutatta a női kézilabda minden szépségét, de fogalmazhatunk úgy is, hogy sajátosságát.

A magyar válogatott álomszépen játszott támadásban, lövőink, irányítóink hatékonyan találták meg az utat a spanyol kapuig, gyorsan öt gólra duzzasztottuk az előnyünket, úgy tűnt, sikerült padlóra küldeni a spanyolokat. Aztán segítettünk is felállni nekik…

Atomjaira hullott a védekezésünk, a spanyolok hét perc alatt hat gólt szereztek, támadásban pedig gyermeteg hibákat követtek el játékosaink, a kísérleteink gyengék voltak, a csereként beálló Nicole Wigginst alaposan belőttük. Átvették a vezetést a spanyolok, de szerencsére Vámos Petra és Klujber klasszis üzemmódba kapcsolt, érezték, hogy fel kell vállalniuk a felelősséget az önbizalom terén egyre gyérebben álló csapatban, és remek betörésekkel kerültek helyzetbe. Az egész meccsen jól teljesítő Böde-Bíró Blanka fontos védéseket mutatott be, szépen, lassan visszakerült minden a régi kerékvágásba, és a mieink megint szép kézilabdát játszottak. Az utolsó négy és fél perc előtt újra három volt az előnyünk, nagyon szépen menedzseltük a hajrát, a rosszabb szakaszok ellenére összességében teljesen megérdemelten nyertük meg a mérkőzést. 27–24

A magyar válogatott az utolsó forduló eredményeitől függetlenül már biztosan továbbjutott a legjobb nyolc közé, de még nem tudni, ki lesz a negyeddöntős ellenfele Lille-ben.

KORÁBBAN

Hollandia–Brazília 31–24 (17–13)

KÉSŐBB

16.00: Angola–Franciaország

AZ ÁLLÁS 1. Franciaország 3 3 – – 89–76 +13 6 2. Hollandia 4 3 – 1 122–111 +11 6 3. MAGYARORSZÁG 4 2 1 1 111–110 +1 5 4. Angola 3 1 1 1 88–86 +2 3 5. Brazília 4 1 – 3 97–100 –3 2 6. Spanyolország 4 – – 4 87–111 –24 0

A MAGYAR NŐI VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: Böde-Bíró Blanka (FTC-Rail Cargo Hungaria), Janurik Kinga (FTC-Rail Cargo Hungaria) – Szemerey Zsófi (Metz Handball, francia) tartalék

Jobbszélsők: Győri-Lukács Viktória (Győri Audi ETO)

Jobbátlövők: Klujber Katrin (FTC-Rail Cargo Hungaria), Albek Anna (Motherson-Mosonmagyaróvári KC), Papp Nikolett (SCM Gloria Buzau, román)

Irányítók: Vámos Petra (Metz Handball, francia), Debreczeni-Klivinyi Kinga (Moyra-Budaörs), Simon Petra (FTC-Rail Cargo Hungaria)

Beállók: Füzi-Tóvizi Petra (DVSC Schaeffler), Pásztor Noémi (Neptunes de Nantes, francia) – Bordás Réka (FTC-Rail Cargo Hungaria) tartalék

Balátlövők: Kuczora Csenge (Thüringer HC, német) – Kácsor Gréta (CS Gloria 2018 Bistrita Nasaud, román) tartalék

Balszélsők: Márton Gréta (FTC-Rail Cargo Hungaria), Szöllősi-Schatzl Nadine (Moyra-Budaörs)

Szövetségi kapitány: Golovin Vlagyimir