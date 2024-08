Magyarországi légiósaik vezérletével a holland kézisek legyőzték Brazíliát, és negyeddöntősök

Párizs 2024: Mészáros Eszter nem jutott döntőbe az összetett puskásoknál

Csütörtökön rendezték a női puskások 50 méteres összetett versenyszámának döntőjét, amelyben hazánkat Mészáros Eszter képviselte.

A gödöllői versenyzőnek köztudottan ez a gyengébb versenyszáma, ennek ellenére elég jól kezdett: térdelő testhelyzetben 196 kört, fekvőben 198-at ért el, s 25 belső tizesének köszönhetően ekkor a nyolcadik, azaz még éppen döntőbe kerülést érő helyen állt. Azonban ekkor következett a vízválasztó húsz álló lövése, amely során az első tíz mindössze 87-re sikerült, s ezek után a következő sorozatot hiába hozta 96-ra, 577 körös összteljesítménye mindössze a 29. helyre volt elég a 32 tagú mezőnyben, ez pedig kevés volt a döntőbe jutáshoz. Ahhoz 589 körre lett volna szükség. Mészáros ezzel befejezte szereplését a párizsi olimpián: a rajt előtt megfázással küszködő versenyző a vegyes csapatversenyben Péni Istvánnal a 20., a légpuskások 10 méteres számában pedig a 15. lett.

Vég Zsombor úgy elfáradt, hogy alig tudott nyilatkozni – videó

Kiválóan küzdött 22 esztendős cselgáncsozónk, Vég Zsombor (100 kg) a párizsi olimpia csütörtöki versenynapján, hiszen az Európa-bajnok Alekszandar Kukolj legyőzését követően közel állt ahhoz, hogy a kétszeres vb-aranyérmes spanyol Nikoloz Sherazadishvilin is túljusson, ez azonban nem jött össze neki, így kiesett. A meccsen mindent kiadott magából, jó bizonyíték erre az M4 Sportnak közvetlenül a meccs után adott interjúja is, amelyben alig tudott beszélni, annyira elfáradt. A mérkőzés értékelése mellett egyébként arról is nyilatkozott, hogy vállműtét és féléves kihagyás vár rá.

PÁRIZS 2024

CSELGÁNCS

Férfiak, 100 kg

A 16 közé: Vég Zsombor–Alekszander Kukolj (szerb) 7–0

Nyolcaddöntő: Nikoloz Sherazadishvili (spanyol)–Vég Zsombor 10–7

Kapcsolódó tartalom