Sportrádió

Nemzeti Sportrádió

Keresés
Menü

Női kézilabda: megsérült a nyáron érkezett győri irányító

H. Á.H. Á.
Vágólapra másolva!
2025.08.13. 13:24
null
Egyelőre nem tudni, milyen hosszú kihagyás vár Stankóra (Fotó: gyorietokc.hu)
Címkék
női kézilabda Tjasa Stanko Győri Audi ETO KC
A Győri Audi ETO KC hivatalos honlapján közölte, a Mosonmagyaróvár elleni, keddi felkészülési mérkőzésen sérülést szenvedett a csapat nyáron érkezett új irányítója, a szlovén Tjasa Stanko.

„A Győri Audi ETO KC Motherson-Mosonmagyaróvár elleni, 2025. augusztus 12-i felkészülési mérkőzésén, egy ütközést követő földet érésnél kézsérülést szenvedett klubunk szlovén válogatott játékosa, Tjasa Stanko. Klubunk orvosi stábjának tájékoztatása szerint a játékos állapota műtéti beavatkozást nem igényel, ugyanakkor a konzervatív kezelés idejére kihagyás vár rá” – áll a győriek honlapján olvasható közleményben.

A kedden, kora este lejátszott Mosonmagyaróvár elleni felkészülési mérkőzésen a győriek végig irányították a találkozót, s végül dupla annyi gólt szereztek, mint a vendégeik: 36–18-ra nyertek.  

 

női kézilabda Tjasa Stanko Győri Audi ETO KC
Legfrissebb hírek

Trófeákért jöttek Győrbe a klasszis kézilabdázók

Kézilabda
5 órája

Női kézi Európa-liga: nem kell Görögországba utaznia a Mosonmagyaróvárnak

Kézilabda
2025.08.11. 19:08

Hatvanéves az edzőként nemzetközi kupát is nyerő Szabó Edina

Kézilabda
2025.08.10. 10:20

Magyar csapatnak is segített Faluvégi Dorottya klubjának BL-kizárása

Kézilabda
2025.08.08. 16:24

Csapatépítő a Győri ETO-nál és az FTC-nél is, képek és videók a játékos feladatokról

Kézilabda
2025.08.08. 11:25

Allan Heine szerint a Ferencváros sikerre van ítélve Jesper Jensennel

Kézilabda
2025.08.08. 11:09

NŐI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA, ADATBANK, 2025–2026

Kézilabda
2025.08.07. 08:29

Megvan, melyik csapat veszi át Faluvégiék helyét a női kézi BL-ben

Kézilabda
2025.08.05. 21:23
Ezek is érdekelhetik