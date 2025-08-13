Női kézilabda: megsérült a nyáron érkezett győri irányító

„A Győri Audi ETO KC Motherson-Mosonmagyaróvár elleni, 2025. augusztus 12-i felkészülési mérkőzésén, egy ütközést követő földet érésnél kézsérülést szenvedett klubunk szlovén válogatott játékosa, Tjasa Stanko. Klubunk orvosi stábjának tájékoztatása szerint a játékos állapota műtéti beavatkozást nem igényel, ugyanakkor a konzervatív kezelés idejére kihagyás vár rá” – áll a győriek honlapján olvasható közleményben.

A kedden, kora este lejátszott Mosonmagyaróvár elleni felkészülési mérkőzésen a győriek végig irányították a találkozót, s végül dupla annyi gólt szereztek, mint a vendégeik: 36–18-ra nyertek.