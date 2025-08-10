Hatvanéves az edzőként nemzetközi kupát is nyerő Szabó Edina

Vasárnap tölti be hatvanadik életévét Szabó Edina korábbi válogatott kézilabdázó, edző. A hat évtizede Budapesten született beálló játékoskarrierjét a Vasasban (1977–1983), a TFSE-ben (1983–1987) és a Bp. Spartacusban (1987–1991) töltötte, nevelőedzője Csenkiné Varga Zsuzsanna és Liskáné Balogh Zsuzsanna volt, később Gódor Mihály, Schlégel Oszkár és Szabó István irányításával kézilabdázott. A válogatottban 1986 novembere és 1989 decembere között 65 mérkőzésen lépett pályára és 112 gólt szerzett. Először 1986. november 11-én a romániai Konstancában a Bulgária elleni 25–22-es vereség alkalmával kapott szerepet, míg utolsó fellépése a nemzeti csapatban 1989. december 6-án a B-világbajnokságon volt Portugália 25–8-as legyőzésekor a dániai Ikastban. A Bp. Spartacus színeiben 1988-ban megnyerte a Magyar Népköztársasági Kupát, míg a válogatottal 1987-ben harmadik lett a B-vb-n.

A korábbi beálló játékosként válogatottságig vitte (Fotó: Népsort)

2003 és 2007 között a székesfehérvári Cornexi Alcoa vezetőedzője volt, irányításával 2005-ben és 2007-ben bajnoki negyedik, kétszer NB I-es ötödik (2004, 2006) és egyszer Magyar Kupa-ezüstérmes (2006) lett az együttes. Legnagyobb sikere a 2005-ös EHF-kupa-győzelem: az első mérkőzésen 27–21-re diadalmaskodó Győr elleni húsz évvel ezelőtti finálé hazai visszavágóját máig emlékezetes módon nyerte meg a Fehérvár 28–19-re és szerezte meg az aranyérmet. 2010 nyarától a frissen feljutott és története első női NB I-es idényére készülő Érdnél kezdett el dolgozni és ért el sikereket 2020-as távozásáig. A Pest vármegyei együttes 2013 és 2018 között sorozatban hatszor végzett bronzérmesként az első osztályban, míg 2012-ben és 2019-ben negyedikként zárt. A Magyar Kupában két-két ezüst- (2016, 2018) és bronzérmet (2015, 2019) nyert az érdiekkel, akikkel tíz éve az elődöntőig menetelt az EHF-kupában.

Tíz évig irányította az érdieket Szabó Edina, és élcsapatot épített a városban (Fotó: Nemzeti Sport)

2021 nyarától idén februárig az Egyesült Államok női nemzeti együttesének szövetségi kapitánya volt, 2023 júliusa óta pedig a francia élvonalban szereplő Saint-Amand vezetőedzője. 2000 és 2015 között a francia felnőtt női válogatott menedzserigazgatójaként tevékenykedett. 2017-ben Érd díszpolgárává választották, férje a korábbi 135-szörös válogatott kézilabdázó, Borsos Attila.