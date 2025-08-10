Sportrádió

Nemzeti Sportrádió

Keresés
Menü

Hatvanéves az edzőként nemzetközi kupát is nyerő Szabó Edina

Munkatársunktól Munkatársunktól
Vágólapra másolva!
2025.08.10. 10:20
null
Trénerként az amerikai női válogatottnál úttörő munkát végezhetett (Fotó: Dömötör Csaba)
Címkék
női kézilabda Szabó Edina Cornexi
Az edzőként a székesfehérvári Cornexivel európai kupát, az érdi női együttessel bajnoki érmeket begyűjtő korábbi válogatott kézilabdázó, Szabó Edina az elmúlt években Franciaországban kamatoztatja tudását.

 

Vasárnap tölti be hatvanadik életévét Szabó Edina korábbi válogatott kézilabdázó, edző. A hat évtizede Budapesten született beálló játékoskarrierjét a Vasasban (1977–1983), a TFSE-ben (1983–1987) és a Bp. Spartacusban (1987–1991) töltötte, nevelőedzője Csenkiné Varga Zsuzsanna és Liskáné Balogh Zsuzsanna volt, később Gódor Mihály, Schlégel Oszkár és Szabó István irányításával kézilabdázott. A válogatottban 1986 novembere és 1989 decembere között 65 mérkőzésen lépett pályára és 112 gólt szerzett. Először 1986. november 11-én a romániai Konstancában a Bulgária elleni 25–22-es vereség alkalmával kapott szerepet, míg utolsó fellépése a nemzeti csapatban 1989. december 6-án a B-világbajnokságon volt Portugália 25–8-as legyőzésekor a dániai Ikastban. A Bp. Spartacus színeiben 1988-ban megnyerte a Magyar Népköztársasági Kupát, míg a válogatottal 1987-ben harmadik lett a B-vb-n.

A korábbi beálló játékosként válogatottságig vitte (Fotó: Népsort)

2003 és 2007 között a székesfehérvári Cornexi Alcoa vezetőedzője volt, irányításával 2005-ben és 2007-ben bajnoki negyedik, kétszer NB I-es ötödik (2004, 2006) és egyszer Magyar Kupa-ezüstérmes (2006) lett az együttes. Legnagyobb sikere a 2005-ös EHF-kupa-győzelem: az első mérkőzésen 27–21-re diadalmaskodó Győr elleni húsz évvel ezelőtti finálé hazai visszavágóját máig emlékezetes módon nyerte meg a Fehérvár 28–19-re és szerezte meg az aranyérmet. 2010 nyarától a frissen feljutott és története első női NB I-es idényére készülő Érdnél kezdett el dolgozni és ért el sikereket 2020-as távozásáig. A Pest vármegyei együttes 2013 és 2018 között sorozatban hatszor végzett bronzérmesként az első osztályban, míg 2012-ben és 2019-ben negyedikként zárt. A Magyar Kupában két-két ezüst- (2016, 2018) és bronzérmet (2015, 2019) nyert az érdiekkel, akikkel tíz éve az elődöntőig menetelt az EHF-kupában.

Tíz évig irányította az érdieket Szabó Edina, és élcsapatot épített a városban (Fotó: Nemzeti Sport)

2021 nyarától idén februárig az Egyesült Államok női nemzeti együttesének szövetségi kapitánya volt, 2023 júliusa óta pedig a francia élvonalban szereplő Saint-Amand vezetőedzője. 2000 és 2015 között a francia felnőtt női válogatott menedzserigazgatójaként tevékenykedett. 2017-ben Érd díszpolgárává választották, férje a korábbi 135-szörös válogatott kézilabdázó, Borsos Attila.       

 

 

női kézilabda Szabó Edina Cornexi
Legfrissebb hírek

Magyar csapatnak is segített Faluvégi Dorottya klubjának BL-kizárása

Kézilabda
2025.08.08. 16:24

Csapatépítő a Győri ETO-nál és az FTC-nél is, képek és videók a játékos feladatokról

Kézilabda
2025.08.08. 11:25

Allan Heine szerint a Ferencváros sikerre van ítélve Jesper Jensennel

Kézilabda
2025.08.08. 11:09

NŐI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA, ADATBANK, 2025–2026

Kézilabda
2025.08.07. 08:29

Megvan, melyik csapat veszi át Faluvégiék helyét a női kézi BL-ben

Kézilabda
2025.08.05. 21:23

Továbbra is a csőd szélén Faluvégi Dorottya német csapata, a játékosok szabadon igazolhatóak

Kézilabda
2025.08.04. 21:35

Elek Gábor: Olyanok voltunk, mint a papírhajó, ahogy kaptunk egy kis terhet, elsüllyedtünk

Kézilabda
2025.08.04. 18:42

Női kézilabda: felkészülési mérkőzésen győzött az ETO, az FTC és a DVSC

Kézilabda
2025.08.01. 20:14
Ezek is érdekelhetik