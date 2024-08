14 góllal nyert, csoportelső a francia női kézilabda-válogatott

Az őexelenciája, Habsburg György nagykövet által vezetett párizsi magyar követség valóban igazi második otthonukul szolgál a kint tartózkodóknak. Ez alkalommal a játékok alatt Párizsban dolgozó újságírók kaptak meghívást ide, akiknek a legnagyobb csütörtök reggeli csemegét mégiscsak a társszervező, MOB jóvoltából prezentált férfi kardcsapat vendégeskedése jelentette.

Szintén nagy gratulációval fogadták ugyanitt a szereplését tegnap lezáró magyar női triatlonost, a 26. helyen végző Kuttor-Bragmayer Zsanettet, akitől rögtön mindenki azt kérdezte, hogy érzi magát a Szajnában úszás másnapján. Zsanett magára pillantva viccesen így válaszolt: „Még minden végtagom megvan szerencsére, habár a pillérek közelében úszni a folyó sodrása miatt is felettébb nagy kihívás volt. De sajnos nem ez az első eset, hogy ilyen vagy ennél rosszabb minőségű vízben kellett versenyeznünk, Tokióban olyan koszos volt a víz, hogy mindenki colifertőzést kapott” – rántotta le a leplet Kuttor-Bragmayer Zsanett a triatlonos lét „szépségeiről”.

Azokat a valóban szépséges fotókat ugyanakkor, amelyek a magyar olimpikonok portréival díszítik a nagykövetség falait, ő is örömmel fedezte fel, mint ahogy Szilágyi Áron is ráismert önarcképére, amint kardcsapatunk tagjai – négyen négyfelé – elkezdtek eleget tenni az interjúfelkéréseknek. Az esemény nyitányán Gyulay Zsolt, a MOB elnöke üdvözölte a meghívottakat és mondott köszönetet az olimpiáról tudósító kollégáknak, majd Szöllősi György, a Magyar Sportújságírók Szövetségének elnöke, lapunk főszerkesztője köszönte meg a szervezést, és biztosította a magyar olimpiai csapatot, hogy Párizsban is minden kolléga a szurkolók kiszolgálásáért dolgozik.

Habsburg György és Tóth Anita MOB-sajtófőnök (középen) az NS stábjával: Bobory Balázs (balra), Végh János, Csisztu Zsuzsa, Szöllősi György és Győri Ferenc (Fotó: MOB/Szalmás Péter)

A férfi kardcsapat tagjai, mielőtt továbbindultak volna a Trocadéróra, hogy üdvrivalgással kísért bevonulásukkal elvegyenek egy darabot a nekik kijáró további ünneplésből, kiosztottak néhány tucat autogramot, mosolyogva állták a szelfikérők hadát és kisimultan, ezüstérmüket jogosan ünnepelve beszéltek a Nemzeti Sportnak a mai ébredésről: „Nagyjából három órát aludtunk, engem már hétkor kidobott az ágy, annyi minden kavargott a fejemben, hogy alig aludtam. Amikor tegnap a döntő után az épp a tizedik születésnapját ünneplő fiam a nyakamba ugrott a kijáratnál, az leírhatatlan volt” – mesélt élményeiről Gémesi Csanád, akihez Szilágyi Áron csatlakozott azzal, hogy a csapatverseny alatt kereste felesége pillantását a lelátón. „Boldog voltam, amikor már a dobogón állva felfedeztem Bettit, és ki is integettem neki, hatalmas élmény volt nagysokára megölelni őt”. A csapat újoncának, Rabb Krisztiánnak még egy doppingvizsgálat is nyújtotta az estélyét, mielőtt az övéivel összeölelkezhetett: „Örültem, hogy kint volt a családom és a szeretteim, fantasztikus érzés volt előttük vívni” – mondta a 22 éves vívó, akinek szinte kérés nélkül sietett a védelmére Szatmári András: „Tíz évig én voltam a »kisgyerek«, most Krisztián kapta meg ezt a státuszt, de szeretném itt is kifejteni, hogy nagyon is felnőttes, fantasztikus vívást produkált, ami nélkül ma nem lennénk itt, hiszen ennek a csapatnak ez az ereje, hogy mindenki legjobbkor hozza azt, ami nélkül nincs siker”.