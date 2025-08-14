Három héten belül eldől Faluvégi Dorottya sorsa Ludwigsburgban

Az egyesület július 22-én közölte, hogy tulajdonosai fizetésképtelenségi eljárás megindítása iránti kérelmet nyújtottak be a kerületi bírósághoz, ezt követően ideiglenes vagyonfelügyelőt neveztek ki a csapatot működtető gazdasági társaság élére. A múlt hétfőn kiadott újabb közlemény szerint az érintett felekkel folytatott intenzív tárgyalások ellenére továbbra sem sikerült olyan megoldást találni, amely biztosítaná a csapat szereplésének finanszírozását a következő szezonra, vagyis az anyagi helyzet nem rendeződött.

Mindez azt is jelenti, hogy nem tudják teljesíteni anyagi jellegű kötelezettségeiket a játékosok felé, akik szabadon távozhatnak, vagy maradhatnak, ha beleegyeznek fizetésük csökkentésébe.

A HB Ludwigsburgot kizárták a Bajnokok Ligájából, de a német bajnokságból – amelyben címvédő – egyelőre nem. Mint írták, továbbra is vizsgálják, képesek-e folytatni szereplésüket kisebb léptékben, csökkentett pénzügyi forrásokkal. Az 54-szeres válogatott, junior-világbajnok jobbszélsőt 2023 óta soraiban tudó csapat 2017 óta hatszor nyerte meg a német bajnokságot – korábban SG BBM Bietigheim néven –, tavaly pedig BL-döntőt játszott. Faluvégi térde április végén súlyosan megsérült, ezért jelenleg a rehabilitációját végzi.

A játékos az MTI érdeklődésére múlt kedden úgy fogalmazott: a ludwigsburgi eseményekről egyelőre ő sem tud sokkal többet annál, amennyi a két közleményben szerepelt. „Egy hét alatt nem sokat változott a helyzet, és nem tettek okosabbá vagy boldogabbá azok az információk, amiket megtudtam. Az elmúlt hét érzelmileg nagyon túlfűtött volt, úgyhogy nehéz volt ügyeket intézni, pedig nagyon sok logisztikai kérdés felvetődött, illetve nagyon sok kérdés volt bennem és a csapattársaimban is” – mondta kedden Faluvégi.

A játékoskeret tagjai közül Xenia Smits, Jenny Behrend és Mareike Thomaier már távozott, a magyar válogatott kézilabdázó azonban hangsúlyozta, az ő szerződése augusztus 31-ig még él. Egyelőre ő sem tudja, mennyi realitása van annak, hogy a csapat megmenekül és képes lesz elindulni a bajnokságban csökkentett fizetésű játékosokkal.

„Most abban a pozícióban vagyunk mi, akik még nem írtunk alá új szerződést, hogy hisszük, ha látjuk. Mi sem tudjuk, hogy ezeknek az elképzeléseknek mennyi realitásuk van” – nyilatkozta. Hozzáfűzte: a klub illetékeseinek muszáj lesz állást foglalniuk augusztus 31-ig azzal kapcsolatban, hogy milyen irányba mennek a dolgok, mert ez a hivatalosan meghatározott dátum a csődeljárásban.

„Ha tényleg szeretnének valamit, akkor annak augusztus 31. előtt meg kell valósulnia, vagy arról nyilatkozniuk kell” – magyarázta. Faluvégi elárulta, hogy a gyógyulása jól halad, de egyelőre nem lehet pontosan megmondani, mikor csatlakozhat a csapatedzésekhez akár Ludwigsburgban, akár máshol.

„A fizioterapeutám azt mondja, az eddigiek alapján bátran bízhatok benne, hogy a műtét után kilenc hónappal visszatérhetek. Abszolút optimista vagyok és február végi visszatéréssel számolok” – mondta. Hozzátette: volt néhány nap, amíg csak kereste a fényt az alagút végén, de most, egy hét elteltével újra visszatalált a pozitív szemléletéhez és optimista a jövőjével kapcsolatban.

„Ez is egy élethelyzet. A sportban sajnos mindkettő előfordul: az is, hogy egy klub financiálisan nem tud tovább működni, és az is, hogy egy játékos megsérül. Én most mindkettőt átélem, de úgy vagyok vele, hogy innen lesz szép újra visszatérni, és várom, hogy újra minden rendben legyen” – mondta.