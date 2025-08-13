„Nem öröm, de nem is tragédia” – Golovin Vlagyimir a nyári utánpótlás-világversenyekről

„A női utánpótlás-világversenyek előtt azt mondtam, aki kötelezőnek tartja az éremszerzést, az nincs igazán képben. Igazam lett, mindkét korosztály, az U19 és az U17 Európa-bajnokságán is hetedikek lettünk – kezdte bejegyzését az MKSZ honlapján Golovin Vlagyimir. – Persze, nem csak úgy tippeltem, sokat beszéltem a csapatokat vezető kollégákkal, azt pedig én is tudtam, hogy sok a sérültünk, és ez komolyan befolyásolta a végeredményt. Nem játszottunk mindig jól és egyenletesen, veszítettünk úgy meccset, hogy esélyünk volt a győzelemre, ez nem öröm, de nem is tragédia. Látjuk a hiányosságokat, általánosságban is igaz, abba az irányba kell mennünk, hogy ne csak a csapataink legyenek erősek, hanem a játékosaink is, egyénileg.”

A szakember arról is írt, mit tart a legfontosabbnak a hasonló korosztályos megmérettetéseken: „Ha egy korosztályban látok három kerettagot, akikről az a véleményem, hogy hosszú távon is felnőtt válogatottak lehetnek, az a legfontosabb. És nem csak nekem, szerencsére már szinte mindenki így gondolkodik. Én két utánpótlás évjárattal dolgoztam, az 1998-assal és a 2000-esssel, mindkettőt az jellemezte, hogy sok volt közöttük a stabil NB I-es játékos, most viszont nagyon kevés ilyen van, és ez erősen hat a teljesítményekre. Pedig aki nagyon jó, azt biztosan észreveszi a klubja felnőtt edzője is.”

„Az is megér néhány mondatot, hogy az U17-eseknél Szlovákia lett az Európa-bajnok. Most szereztek először Eb-n érmet, mindjárt aranyat, és nem véletlenül. Nagyon jó, összetett kézilabdát játszanak, mindenki tudja, mi a feladata, és egyénileg is kiválóak. Kíváncsi vagyok, meddig jutnak a következő időszakban, most minden poszton nagyon erősek a korukhoz képest. A mieink is jól kezdtek, de aztán a középdöntő első mérkőzésén, Svájc ellen leblokkoltak. Ami történt, azt én úgy hívom, csapatstressz. Mi is átéltük, a felnőttekkel, a szlovéniai Európa-bajnokságon, a horvátok ellen. Ezt meg kell tapasztalni, hogy utána tenni tudj ellene. Mert a meccsen csak annyit látsz, hogy egyénenként, összevissza szaladgálunk a pályán, mindenki a tudása alatt teljesít, az időkérésnél az arcokra van írva, hogy valami nem stimmel, de nagyon nem, és senkinél sem. Nem egy-két nap, amíg ezt megtanuljuk kezelni. De meg kell tanulni, nekünk is sikerült” – tette még hozzá Golovin.

A szövetségi kapitány blogjában arról is beszámolt: szeptember 18-án, csütörtökön zárt kapus mérkőzésen, míg 20-án, szombaton Tatabányán már nézők előtt mérkőzik meg a nemzeti csapat a svédekkel.

Ezt követően – mint az már korábban ismert volt – a válogatott az Eurokupában szerepel. Október 16-án, csütörtökön Nagykanizsán fogadja Törökországot, majd 19-én, vasárnap Prágában lép pályára Csehország ellen. A csoport negyedik tagja Dánia, a másik kvartettben Norvégia, Lengyelország, Románia és Szlovákia szerepel. A négyesek első két helyezettje jut a sorozat történetében először sorra kerülő, jövő szeptemberi négyes döntőbe.