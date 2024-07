Fazekas Gergő: Úgy jöttünk ki erre a meccsre, mint egy döntőre; Imre Bence: A nagy tét nem csak minket tud megnyomni

„A siker kulcsai a srácok voltak, akik fantasztikusan játszottak, a korábbi vereség után nagyon nehéz volt pályára lépniük – kezdte mérkőzés utáni értékelését Chema Rodríguez, a magyar válogatott szövetségi kapitánya. – Argentína sokszor változtat menet közben a játékán, nagyon tudni kellett koncentrálni, hogy ezt lekövessük. Boldog vagyok a játékosaim miatt és azért is, hogy örömet szereztünk Magyarországnak. Azt gondolom, élveztük a találkozót és reménykedünk a jó folytatásban. A mai mérkőzéssel száz százalékban elégedett vagyok. Nem a pontos eredménnyel, hiszen az másodlagos, hanem azzal, hogy győztünk. Nehéz volt az Egyiptom elleni vereség után felkelni és folytatni a küzdelmet. Büszke vagyok rájuk.”

Bánhidi Bence:

„Szerencsére bár rosszul estem a mérkőzésen, elkerültem a sérülést. Nagyot koppantam, kicsúszott a lábam alólam, ahogy hátra húztak, de teljesen rendben vagyok. Nem foglalkoztunk azzal, hogy mennyivel vezetünk, a lényeg az volt, hogy megnyerjük a meccset és ez lendületet adjon nekünk. A mérkőzés eleje nehezen indult, de utána belejöttünk és a saját játékunkat játszottuk, a szünet után pedig tetemes különbséget emeltünk a két csapat közé.”

„Az Egyiptom elleni meccshez képest sokkal jobbak voltunk védekezésben. Palasics Kristóf nagyon sok labdát fogott meg hátul. A támadójátékunkon még van mit csiszolni, de összeségében rendben volt a mai teljesítményünk.”

Fazekas Gergő:

„Úgy jöttünk ki erre a meccsre, mint egy döntőre, hiszen ez volt az utolsó esélyünk. Tudtuk, ha elveszítjük ezt a meccset, nem sok lehetőségünk marad a továbbjutásra. A meccs elején akadtak hibáink, de szépen építkezett a játékunk, Palasics Kristóf pedig remekül védett.”

„Szerencsére én is elkerültem a sérülést. Ráestem kicsit a derekamra, de jobban vagyok. Hazamegyek a szállásra, kicsit pihenek, a gyúrókkal megkezeltetem magam, és készen állok a folytatásra!”

Imre Bence:

„Az első félidő elején Argentína még frissebb volt, jobban ránk tudták erőltetni az akaratukat, de aztán a játékrész közepétől át tudtuk venni az irányítást. Magabiztos, könnyed győzelmet arattunk. Mindenki pályára tudott lépni és hozzá tudott adni a sikerhez – ez fontos volt az Egyiptom elleni meccs után.”

„Örülök, hogy ilyen nagy különbséggel nyertünk. Ki tudja, hogy számítani fog-e a gólkülönbség – innentől reméljük, hogy igen. Ma azt láttuk, hogy a nagy tét a többi csapatot is meg tudja nyomni, nem csak minket – itt most az argentinok mellett a franciákra is gondolok.”

Palasics Kristóf:

„Az első meccs után a csalódottságot, szomorúságot kellett rövidre zárni, most viszont az örömöt – nemsokára jön a következő mérkőzés. Erre figyelünk, ahogy kilépünk a öltözőből.”