David Gaudu megtréfálta Pedersent és Vingegaard-t a Vueltán



Álomból rémlálom: azok után, hogy Jonas Vingegaard bukást követően heroikus küzdelemben megnyerte a Vuelta első hegyi befutós szakaszát vasárnap, másnap azzal szembesült a csapat, hogy feltörték a kamiont és elloptak 18 kerékpárt. A szerelők a hétfői etap rajtjáig dolgoztak, hogy legyen elég bringa és rajthoz állhassanak, miközben többet megtaláltak hátra hagyva. A kár mindenesetre körülbelül százmillió forint…

Rövid, 134.6 kilométeres szakasz várt a mezőnyre San Maurizio Canavese és Ceres között, előzetesen úgy tűnt, a dimbes-dombos útvonal azoknak a sprintereknek – például Mads Pedersennek – kedvezett, akik bírták az emelkedőket is, ugyanis féltávnál egy második kategóriás hegyet kellett leküzdeni, és a vége is enyhén emelkedett.

Elhúzódott a lassú rajt, a 181 fősre apadt mezőnyben többen is defektet kaptak az olasz kisváros utcáin, Carlos García Piernát például a motoros húzta vissza a mezőnyhöz a kerékcseréjét követően. A nap elmenése korán kialakult, a négyfős szökésben tekert a hegyi pontversenyben Vingegaard mögött második, pöttyösben tekerő Alessandro Verre is. Nagy előnyt azért nem hagytak nekik, egy-két perc körül alakult a különbség.

A hegymenetre ketten maradtak elöl, Verre mellett Sean Quinn tekert kitartóan, miközben a főmezőny végén sorra szakadtak le a kerékpárosok. Verre begyűjtötte a hegyért járó öt pontot, ezzel biztossá vált, hogy rajta marad a pöttyös trikó. 35 kilométerrel a vége előtt Quinn maradt egyedül az élen, mintegy fél perccel mögötte már jött is a főmezőny.

19 kilométer volt hátra, amikor az EF Education amerikai bringását beérték, elöl a Lidl-Trek és a Visma diktálta a tempót, míg az első szakasz győztese, Jasper Philipsen hátul tekert. Az utolsó kilométeres kaput követő visszafordító és egy éles jobbkanyar nagy figyelmet igényelt, a Lidl Pedersenért dolgozott, de figyelt rá a piros trikós Vingegaard is. Ám hiába a nagy előkészület, az utolsó ívben David Gaudu bizonyult a legerősebbnek, a Groupama-FDJ versenyzője ezzel megszerezte csapata legnagyobb idei sikerét. Összetettben viszont továbbra is a dán világsztár vezet, annak köszönhetően, hogy az első etapon előkelőbb helyen végzett a sprintben, mint Gaudu.

Kedden az olaszországi Susában kezdődik a negyedik etap, amely 206.7 kilométer megtételét követően a franciaországi Voiron városában zárul.