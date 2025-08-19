Chema Rodríguez: A fiatalok közül már ősszel föltűnhetnek néhányan a válogatott összetartásokon

Nemzeti Sportrádió

2025.08.19. 13:04
null
Chema Rodríguez Magyarországon és Spanyolországon is nyaralt (Fotó: Szabó Miklós)
A magyar női és férfi kézilabda-válogatott szövetségi kapitányai rendszeresen megosztják gondolataikat a szurkolókkal blogjukban. Chema Rodríguez, a férfiválogatott szakvezetője ezúttal a nyári utánpótlás-versenyekről és a szezonkezdetről beszélt.

„Furcsa volt számomra az idei nyár, hiszen gyerekkorom óta talán ez volt az első, amikor sem játékosként, sem edzőként nem kezdődött meg a napi edzésmunka számomra július közepén, vagy még korábban – tavaly az olimpia miatt június derekán kezdtük a felkészülést, majd jött Párizs” – olvasható Chema Rodríguez értékelése az MKSZ oldalán. A magyar férfiválogatott szövetségi kapitánya hozzátette az utánpótlás-válogatott játékosokra nagyon figyel a nyári világbajnokságon. „Láttam a magyar csapatok összes meccsét, hiszen fontos tudnom, kiben milyen potenciál rejlik. A junior és az ifjúsági válogatottunk Sótonyi László és Gulyás István keze alatt sokat fejlődött, tavaly óta is, de láttuk, hogy az ellenfelek sem tétlenkedtek, rendkívül sok a szoros meccs és a jó csapat, csakúgy, mint a felnőtt férfi kézilabdában.”

Chema Rodríguez elmondta, hogy a junior vb-n helyezésben nem mutatkozott meg a fiúk fejlődése, de ő nem is ezt tartja fontosnak. „Amit én figyelek inkább az utánpótlásmeccseken, az a lehetőség, amit a játékosokban látok, illetve hogy a technikai tudásuk és a taktikai érzékük megvan-e, értik-e a játékot, és ebből a szempontból úgy vélem, hogy sok van bennük. A potenciált számos ifjúsági válogatott játékosban is látom, szépen játszották azokat a játékokat, amelyeket Gulyi (Gulyás István szövetségi edző – a szerk.) kért tőlük, és talán ez a legfontosabb ezeken az utánpótlástornákon, no meg az, hogy magas hőfokú, szoros meccseken edződhetnek – ilyenekből nincs hiány felnőtt szinten sem. Remélem, mindkét korosztály, tehát a 2004–2005-ösök és a 2006–2007-esek fejlődése is töretlen lesz, sokan tudnak majd jó NB I-es csapatokban játszani és akár már ősszel föltűnhetnek közülük néhányan a válogatott összetartásokon, még akkor is, ha nagyon kevés időnk lesz az Eb-felkészülésre, extra napokat nem tudunk beiktatni, hiszen a keret jelentős része külföldi csapatokban szerepel, így amikor együtt leszünk, akkor az alapjátékosokkal gyakorlunk majd együtt. ”

A magyar válogatott szövetségi kapitánya számára a nyár pihenéssel telt, Magyarországon és Spanyolországban is feltöltődött. Az első válogatott összetartás csak októberben lesz, azonban a férfi kézilabda NB I hamarosan startol. „A Veszprém és a Szeged egyaránt nagyon magas szinten lesz, komoly párharcra számítok, remek erőt képvisel a Ferencváros, de erősödött a Tatabánya és a Győr is, jó erőt képvisel a Balatonfüred és a Csurgó, számos csapat, például a Gyöngyös, a Komló és a NEKA hazai pályán sok rivális életét megkeserítheti, így izgalmas meccsekre számítok. Hasonlóan koncentrálnom kell majd külföldre is, hiszen a Plockban és a Melsungenben a válogatott alapjátékosai közül hárman-hárman szerepelnek, Fazekas Geri, Ilics Zoran és Szita Zozó, valamint Bartucz Laci, Palasics Kristóf és Sipi, azaz Sipos Adrián. Figyelek a Bundesligában még Imre Bencére, Franciaországban Hanusz Egonra, Ónodi-Jánoskúti Mátéra és Szűcs Bencére, Romániában Rosta Mikire, Spanyolországban Pergel Andrejre, nekik az otthon biztonságától távol kell megállniuk helyüket, ami jó teljesítményt szokott kihozni a legjobbakból. Számos meccset tervezek megnézni már most, majd a rajt után, hiszen októberben, amikor keretet hirdetek, mindenkiről tudnom kell, hogy milyen állapotban van. Várom az idénykezdetet!”

 

