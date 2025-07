Fojt Sára, aki kajak kettesben és négyesben is bronzérmet szerzett Párizsban, úgy döntött, csak az egyik érmét cserélteti ki. A párbajtőröző Muhari Eszternek kopottan is ugyanolyan értékes volt az eredeti, az újra pedig úgy gondol, mintha azt vette volna át a tavaly nyári olimpián. A sportlövő Major Veronika már legalább ötvenszer látta, ahogy megnyerte a bronzérmet, de bármikor képes megkönnyezni – ez most sem történt másképp.

Nézze meg az éremátadóról készült videónkat!