A Nyíregyháza két játékosa is súlyosan megsérült

A szombati, Diósgyőr elleni 1–4-es bajnokin Temesvári Attila az első félidő hajrájában sérült meg, és nem is tudta folytatni a játékot. Az orvosi diagnózis megállapította, hogy a 25 éves belső védő combhajlítójában izomszakadás történt, felépülése függ a kezelések hatékonyságától, de így is több hetet vehet igénybe – közölte a Spartacus a honlapján.

A hátvéd helyére beálló Alaxai Áron egy kontakt következtében a bal vállára esett, amely kificamodott – a sérülés ellenére a 22 éves középső védő így is végig a pályán maradt. A gyors MRI-vizsgálatok elváltozást mutattak, vállspecialista orvosnak kell eldöntenie, hogy szükség van-e műtétre – ez a héten dől el.

LABDARÚGÓ NB I

5. FORDULÓ

Nyíregyháza Spartacus FC–Diósgyőri VTK 1–4 (0–1)

Nyíregyháza, Városi Stadion, 7083 néző. Vezette: Berke

Gólszerző: Edomwonyi (58.), ill. Vallejo (35.), Acolatse (65. – 11-esből), Babos B. (83., 88.)