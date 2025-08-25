Nemzeti Sportrádió

A Nyíregyháza két játékosa is súlyosan megsérült

2025.08.25. 17:52
A héten eldől, hogy Alaxai Áront meg kell-e műteni (Fotó: nyiregyhazaspartacus.hu)
A labdarúgó NB I-ben érdekelt Nyíregyháza Spartacus bejelentette, hogy Temesvári Attilára és Alaxai Áronra sem számíthat jó ideig a szakmai stáb.

A szombati, Diósgyőr elleni 1–4-es bajnokin Temesvári Attila az első félidő hajrájában sérült meg, és nem is tudta folytatni a játékot. Az orvosi diagnózis megállapította, hogy a 25 éves belső védő combhajlítójában izomszakadás történt, felépülése függ a kezelések hatékonyságától, de így is több hetet vehet igénybe – közölte a Spartacus a honlapján.

A hátvéd helyére beálló Alaxai Áron egy kontakt következtében a bal vállára esett, amely kificamodott – a sérülés ellenére a 22 éves középső védő így is végig a pályán maradt. A gyors MRI-vizsgálatok elváltozást mutattak, vállspecialista orvosnak kell eldöntenie, hogy szükség van-e műtétre – ez a héten dől el.

LABDARÚGÓ NB I
5. FORDULÓ
Nyíregyháza Spartacus FC–Diósgyőri VTK 1–4 (0–1)
Nyíregyháza, Városi Stadion, 7083 néző. Vezette: Berke
Gólszerző: Edomwonyi (58.), ill. Vallejo (35.), Acolatse (65. – 11-esből), Babos B. (83., 88.)

 

 

NB I Nyíregyháza labdarúgó NB I Temesvári Attila Alaxai Áron Nyíregyháza Spartacus
