Imre Bence: A nagy tét nem csak minket tud megnyomni

Imre Bence:

„Az első félidő elején Argentína még frissebb volt, jobban ránk bírta erőltetni az akaratát, de aztán a játékrész közepétől át tudtuk venni az irányítást. Magabiztos, könnyed győzelmet arattunk. Mindenki pályára tudott lépni és hozzá tudott adni a sikerhez – ez fontos volt az Egyiptom elleni meccs után.”

„Örülök, hogy ilyen nagy különbséggel nyertünk. Ki tudja, hogy számítani fog-e a gólkülönbség – innentől reméljük, hogy igen. Ma azt láttuk, hogy a nagy tét a többi csapatot is meg tudja nyomni, nem csak minket – itt most az argentinok mellett a franciákra is gondolok.”

Palasics Kristóf:

„Az első meccs után a csalódottságot, szomorúságot kellett rövidre zárni, most viszont az örömöt – nemsokára jön a következő mérkőzés. Erre figyelünk, ahogy kilépünk a öltözőből.”