Tíz góllal győzött férfi kéziválogatottunk az olykor alattomosan játszó argentinok ellen

KÉZILABDA

FÉRFIAK

B-CSOPORT

MAGYARORSZÁG–ARGENTÍNA 35–25 (17–12)

Párizs, 5600 néző. V: Schulze, Tönnies (németek)

MAGYARORSZÁG: PALASICS – LÉKAI 4, ANCSIN G. 4, Sipos A., Bánhidi 3, Szita 3, Bóka 2. Csere: Bartucz (kapus), IMRE B. 7 (2), Bodó 4, ROSTA M. 5, Ligetvári 1, Fazekas G. 1, Ilic Z. 1. Szövetségi kapitány: Chema Rodríguez

ARGENTÍNA: Bar – F. Pizarro 4, Moyano 3, P. SIMONET 5, Moscariello 2, D. Simonet, Fernández 3. Csere: Maciel (kapus), Bonanno 1, I. Pizarro 1 (1), Parker 3, Bono 2, Martínez, Mourino 1. Szövetségi kapitány: Guillermo Milano

Az eredmény alakulása. 6. p.: 4–2. 9. p.: 7–5. 17. p.: 9–10. 23. p.: 13–10. 26. p.: 14–12. 38. p.: 23–15. 41. p.: 25–16. 50. p.: 29–20. 56. p.: 33–22

Kiállítások: 6, ill. 12 perc

Hétméteresek: 2/2, ill. 3/1

MESTERMÉRLEG

Chema Rodríguez: – Nagyon elégedett vagyok a csapattal, nehéz az első vereség után felállni és tovább dolgozni, s másodszorra ilyen kemény ellenféllel összecsapni. De jól játszottunk, hatvan percen át koncentráltunk, és végül tíz góllal nyertünk, büszkék lehetünk a srácokra. Jó volt a védekezésünk, az elején akadtak gondjaink, de megoldottuk, és utána gyorsan tudtunk indulni, könnyű gólokat szereztünk. Fel voltunk készülve a váltásaikra, és úgy érzem, mindent kihoztunk ebből a találkozóból.

Korábban

Franciaország–Norvégia 22–27

Dánia–Egyiptom 30–27 (19–9)

1. Dánia 2 2 – – 67–56 +11 4 2. Norvégia 2 2 – – 63–53 +10 4 3. MAGYARORSZÁG 2 1 – 1 67–60 +7 2 4. Egyiptom 2 1 – 1 62–62 0 2 5. Franciaország 2 – – 2 51–64 –13 0 6. Argentína 2 – – 2 56–71 –15 0 A B-CSOPORT ÁLLÁSA

Bosszús francia közönség elé érkezett meg a magyar és az argentin válogatott a párizsi expó hatos csarnokába: a házigazda közvetlenül a mieink meccse előtt bukta el a második csoportmeccsét is – a dánok után a norvégok is elintézték a kékeket.

A hazai szurkolókat egy remek mérkőzés „vigasztalta”, amelyen mindkét válogatott el kívánta kerülni a franciák sorsát: a nyitófordulóban a norvégoktól 36–31-re kikapó argentinok játszottak az Egyiptomtól 35–32-re kikapó mieinkkel a továbbjutás pislákoló reményében.

A mérkőzés kemény játékkal indult: a kezdést követően mindössze 38 másodperc telt el, amikor Bóka Bendegúz máris kiált két percre – ebben az emberhátrányban szereztek azonban először vezetést a mieink, Lékai Máté passzát Ancsin Gábor vágta a jobb felsőbe. A magyar kapuban kezdő Palasics Kristóf szép védésekkel, Bánhidi Bence pedig egy káprázatos, hátrafelé bevetődős, a bal alsóban kikötő csodagóllal mutatkozott be.

A mérkőzés első tizenhét percében A mieink hol vezettek 1-2 góllal, hol épp visszacsúsztak döntetlenre. Aztán épp 9–8-ra mentek a mieink, amikor 18 másodperc leforgása alatt fordítottak az argentinok: Nicolas Bono középről talált be nekünk 9 méterről, majd Nicolás Bonanno levédekezését nem tudta megoldani a magyar védelem, balról betörve szerezte meg a vezetést hazájának.

Fotó: Árvai Károly

A dél-amerikai előretörés nem törte meg a mieinket, Bánhidi és a hozzá hasonlóan nagyszerű formában játszó, szép gólokat szerző Imre Bence révén a 22. percben már ismét a magyar válogatott volt előnyben. Ez beindította a magyar gépezetet, nem sokkal később Ligetvári Patrik üres kapura lőtt góljával már 12–10-re vezetünk, aztán csak nőtt és nőtt a különbség a két csapat között: fél perccel a szünet előtt Bodó Richárd átlövésével öttel mentek a mienk – így vonultak pihenőre a csapatok.

Amíg a játékosok az öltözőkben tartózkodtak, a szurkolókat először két, az olimpia lebonyolítását segítő önkéntes ruhájába öltözött önkéntes szórakoztatta takarítóeszközeikkel hadonászva, a Stromae: Allors on danse című számára előadott táncával, aztán romantikus hangulatba került az aréna, lejjebb tekerték a világítás fényerejét, a lelátón lévőket megkérték, világítsanak a telefonjaikkal, majd a hangszórókból felcsendült Edith Piaf: Non je re regrette rien, azaz nem bánok semmit, című sanzonja.

A második félidő első gólját Argentína szerezte, de ennek semmi hatása nem volt a meccs alakulására. Chema Rodríguez együttese ott folytatta a meccset, ahol a szünet előtt abbahagyta: egyre jobban ellépett ellenfelétől.

„Ooo, magnifique!” – ordította a műsorközlő Lékai Máté üres kapura szerzett találatánál, amellyel már 21–14-re mentünk a 37. percben, nem sokkal ezután már nyolcra is felléptünk.

A 40. percben Sipos Adrián ziccerből a kapusba, Leonel Macielbe lőtt. A beállót meglökték lövés közben, s rosszul érkezett a földre, emiatt, az orvosi stábot is be kellett hívni hozzá.

A szervezőknek van humora: amikor a Melsungen játékosa feltápászkodott, a csarnokban James Brown klasszikusa, az I feel good szólalt meg. Sipos lebicegett a pályáról, de ahogy a dalban is szólt, rövidesen már tényleg jól érezte magát és visszamehetett.

A 43. percben 25–17-es állásnál James Parker úgy próbálta megállítani Ancsint, hogy közben szemen vágta – videózást követően a német játékvezetők kiállították.

Nem sokkal később újabb magyar játékost kellett ápolni, Fazekas Gergő egy felső lécen csattanó, szorongatott helyzetben leadott lövés után elterült a pályán, egyik kezével derekát fájlalta, a másikkal a földet verte. A Wisla Plock irányítója szerencsére úgy tűnt, rendbejött, a mérkőzés pedig ezután is a mi kedvünk szerint alakult. Az argentinok egyre inkább fejvesztve mentek előre – nem is tehettek mást – a mieinknek pedig az maradt a dolga, hogy minél kevesebb hibával lehozzák a találkozót, miközben kihasználják a kinyíló argentin védelem által „előkészített” lehetőségeket.

A hajrához érve már többször is közel állt Magyarország a tízgólos előnyhöz – ez végül Sipos Adrián üres kapus találatával össze is jött, majd a bűvös határ átlépése után, Rosta bevetődve már 31–20-ra növelte a vezetést.

Aki azt hitte, egy piros lapot látunk majd csak, tévedett: Ignacio Pizarro is szabadon értelmezte a védekezés fogalmát: fejbe csapta Ilics Zorant, akihez szintén be kellett hívni az orvosokat – videózás után nem is lehetett más a vége, minthogy az argentinok balszélsője is öltözőbe megy. A zentai születésű jobbátlövőnk bal szeme alatt hatalmas monokli nőtt, már nem is ment vissza pályára az utolsó percekre.

A dudaszó előtt 35–25 volt az állás, az utolsó pillanatban Rosta lövése a felső lécen csattant – így ért véget a találkozó.

A magyar válogatott fölényesen győzött, a továbbjutásért azonban valamelyik nagyágyú ellen is bravúrt kell bemutatnia.