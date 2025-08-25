De Paula bokája kificamodott, Sako lába begörcsölt – megnyugtatta szurkolóit a Győri Audi ETO

Mint arról már vasárnap beszámoltunk, Hatadou Sako és Bruna de Paula is megsérült a győriek Metz elleni felkészülési mérkőzésén, Szemerey Zsófi pedig fejlövést kapott ugyanezen a találkozón, amelyet egyébként a Rába-partiak 30–28-ra megnyertek. Az ETO a meccs másnapján hivatalos közösségi oldalán számolt be a játékosok állapotáról, s szerencsére jó híreket osztott meg az orvosi szobából.

„Szemerey Zsófi a vasárnapi, Metz elleni találkozón kapott fejlövést, esetében a jelek biztatóak, de a következő napokban fokozottan figyelni fog rá a szakmai és az egészségügyi stáb. Bruna de Paula bokája kificamodott a legutóbbi találkozón, de rövid időn belül ismét hadra fogható lesz. Hatadou Sako esetében szerencsére nincs semmi komoly gond, a vádlijában jelentkezett görcs miatt kellett lecserélni az Europ'A Cup fináléjában” – írták a Facebookon. Vagyis úgy tűnik, mind a három játékos rövid időn belül visszatérhet a pályára.

Beszámoltak még további két, régebb óta sérüléssel bajlódó játékos állapotáról is: „Helena Elver felépülése remekül halad egy kisebb lábsérülést követően, így minden jel arra mutat, hogy az első BL-meccsen újra bevethető lesz. Kristine Breistöl a héten ismét teljes értékű edzésmunkát végez, a hétvégi tornán elővigyázatosságból nem lépett pályára” – fogalmaztak.