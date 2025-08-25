Nemzeti Sportrádió

De Paula bokája kificamodott, Sako lába begörcsölt – megnyugtatta szurkolóit a Győri Audi ETO

T. Z.T. Z.
Vágólapra másolva!
2025.08.25. 19:51
null
Megnyugodhatnak az ETO-szurkolók, Sakónak nincs nagy baja (Fotó: Győri Audi ETO KC/Facebook)
Címkék
női kézilabda Szemerey Zsófi Győri Audi ETO KC Hatadou Sako Bruna de Paula
A női kézilabda NB I-ben szereplő Győri Audi ETO KC hétfőn hivatalos közösségi oldalán adott tájékoztatást a sérült játékosok állapotát illetően. A szurkolók úgy tűnik, megnyugodhatnak, az orvosi szobából ugyanis biztató hírek érkeztek.

Mint arról már vasárnap beszámoltunk, Hatadou Sako és Bruna de Paula is megsérült a győriek Metz elleni felkészülési mérkőzésén, Szemerey Zsófi pedig fejlövést kapott ugyanezen a találkozón, amelyet egyébként a Rába-partiak 30–28-ra megnyertek. Az ETO a meccs másnapján hivatalos közösségi oldalán számolt be a játékosok állapotáról, s szerencsére jó híreket osztott meg az orvosi szobából.

„Szemerey Zsófi a vasárnapi, Metz elleni találkozón kapott fejlövést, esetében a jelek biztatóak, de a következő napokban fokozottan figyelni fog rá a szakmai és az egészségügyi stáb.  Bruna de Paula bokája kificamodott a legutóbbi találkozón, de rövid időn belül ismét hadra fogható lesz. Hatadou Sako esetében szerencsére nincs semmi komoly gond, a vádlijában jelentkezett görcs miatt kellett lecserélni az Europ'A Cup fináléjában” – írták a Facebookon. Vagyis úgy tűnik, mind a három játékos rövid időn belül visszatérhet a pályára.

Beszámoltak még további két, régebb óta sérüléssel bajlódó játékos állapotáról is: „Helena Elver felépülése remekül halad egy kisebb lábsérülést követően, így minden jel arra mutat, hogy az első BL-meccsen újra bevethető lesz. Kristine Breistöl a héten ismét teljes értékű edzésmunkát végez, a hétvégi tornán elővigyázatosságból nem lépett pályára” – fogalmaztak.

 

női kézilabda Szemerey Zsófi Győri Audi ETO KC Hatadou Sako Bruna de Paula
Legfrissebb hírek

Elek Gábor a Ferencváros elleni kezdésről: nekem most ez annyira nem hiányzik

Kézilabda
5 órája

Női kézilabda: hosszabbított klasszisával a Győr, 2030-ig marad

Kézilabda
10 órája

Női kézilabda: a Metz legyőzésével lett tornagyőztes a Győr

Kézilabda
Tegnap, 18:58

Felkészülés: hiába a jó második félidő, simán nyert Debrecenben a Ferencváros

Kézilabda
2025.08.23. 22:28

Felkészülés: döntős a DVSC, az FTC és a Győr is

Kézilabda
2025.08.22. 21:47

Női kézilabda: az idény végén visszavonul Planéta Szimonetta

Kézilabda
2025.08.22. 09:13

Faluvégi Dorottya: Segít, ha elfogadom, a csőd és a sérülés is a versenysport része

Kézilabda
2025.08.21. 08:10

Újabb klasszis érkezett Vámosékhoz a Ludwigsburgból

Kézilabda
2025.08.19. 15:32
Ezek is érdekelhetik