NB II: Vasas FC–Tiszakécskei LC

LABDARÚGÓ NB II

5. FORDULÓ

VASAS FC–TISZAKÉCSKEI LC 0–0 – élőben az NSO-n!

Budapest, Illovszky Rudolf Stadion, 1000 néző, 20 óra (TV: M4 Sport). Vezeti: Kovács Imre (Horváth Zoltán, Máyer Gábor)

VASAS: Uram – Pávkovics (Horváth R., 64.), Hej, Otigba (Baráth, 73.), Doktorics – Hidi M. S., Hős, Urblík J. – Barkóczi B. (Girsik A., 64.), Pethő, Tóth M. Vezetőedző: Erős Gábor

TISZAKÉCSKE: Prokop – Balázs B., Valencsik, Varga J., Grünvald – Horváth E. (M. Ramos, 60.), Lucas – Gyenes (Vukk, 73.), Bódi, Pataki B. – Zámbó M. Vezetőedző: Pintér Csaba

Cikkünk folyamatosan frissül...

PERCRŐL PERCRE