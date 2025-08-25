Nemzeti Sportrádió

NB II: Vasas FC–Tiszakécskei LC

RÓTH ZOLTÁN
2025.08.25. 19:46
null
Fotó: Dömötör Csaba
NB II Vasas Tiszakécske élő közvetítés
A labdarúgó NB II 5. fordulójának záró mérkőzésén a jelenleg kilencedik Vasas a 10. helyezett Tiszakécskét fogadja. A találkozó legfontosabb eseményeit folyamatosan frissülő online közvetítésünk segítségével ön is nyomon követheti.

LABDARÚGÓ NB II
5. FORDULÓ
VASAS FC–TISZAKÉCSKEI LC 0–0 – élőben az NSO-n!
Budapest, Illovszky Rudolf Stadion, 1000 néző, 20 óra (TV: M4 Sport). Vezeti: Kovács Imre (Horváth Zoltán, Máyer Gábor)
VASAS: Uram – Pávkovics (Horváth R., 64.), Hej, Otigba (Baráth, 73.), Doktorics – Hidi M. S., Hős, Urblík J. – Barkóczi B. (Girsik A., 64.), Pethő, Tóth M. Vezetőedző: Erős Gábor
TISZAKÉCSKE: Prokop – Balázs B., Valencsik, Varga J., Grünvald – Horváth E. (M. Ramos, 60.), Lucas – Gyenes (Vukk, 73.), Bódi, Pataki B. – Zámbó M. Vezetőedző: Pintér Csaba

Cikkünk folyamatosan frissül...

PERCRŐL PERCRE

 

Ezek is érdekelhetik