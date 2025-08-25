A diktátorfi karon lőtte a BEK-döntő magyar származású hősét?

1986-ban a Steaua nyerte meg a Bajnokcsapatok Európa-kupáját, és a román győzelem főszereplője a 11-esek sorát kivédő Helmut Duckadam volt. A kétszeres válogatott kapus, akinek édesanyja magyar volt, 27 évesen elért karrierje csúcsára – és véget is ért Sevillában a karrierje érdemi része. Egy horgászat közben elszenvedett baleset miatt majdnem amputálni kellett a jobb karját (egy esés nyomán vérrög indult el a karjában, ötórás műtéttel mentették meg); előtte, mivel nem akart játszani egy bundameccsen, jól megbüntette őt az elnöke, a diktátor Nicolae Ceausescu fia, Valentin.

Aki nem sokkal később egyszerűen kitette a kapust a keretből, ugyanis az nem játszhatott már a műtött karja miatt.

Hogy még nehezebb legyen az élete: kirúgták a kapust a hadseregből is, papíron ugyanis ott szolgált, hiszen a működő szocializmusban nem lehetett profi sportoló senki sem – a Steaua a honvédség csapata volt.

A részigazságok és a hírszűke miatt elkezdtek pletykálni a szurkolók: felmerült, hogy azért nem játszhat már, mert rendszerellenes megjegyzéseket tett, mások egyenesen azt híresztelték, hogy egy veszekedés során karon lőtte őt a diktátor másik fia, Nicu!

Nicu igazi alma volt apja fájáról, nem véletlenül pletykálták róla, hogy elkobozta Duckadamtól azt a Mercedest, amit a kapus a spanyol királytól kapott ajándékba a BEK-döntő után (autót tényleg kaptak jutalomképpen a játékosok, de a honvédségtől, és egy fantasztikus luxuskocsit, egy használt (!) ARO-t).

Közönséges, erőszakos bűnöző volt Nicu, zaklatta többek között Nadia Comaneci-et is, nem véletlenül kapott később 20 év börtönbüntetést (két év után szabadult…), ám speciel Duckadamot nem lőtte meg.

Ez a legenda tehát nem igaz, annyira nem, hogy két év múlva Duckadam visszatért a másodosztályú Vagonul Arad színeiben (itt előtte vezetőként tevékenykedett), és közben határőrként dolgozott. Két évig játszott csak Aradon, és nem is sokat, mivel később is többször meg kellett műteni őt.

A politikai okokat és a lövést egész életében cáfolta, nyilván ez az igazság, a rendszerváltás után bátran elmondhatta volna.