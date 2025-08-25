A diktátorfi karon lőtte a BEK-döntő magyar származású hősét?

1986-ban a Steaua nyerte meg a Bajnokcsapatok Európa-kupáját, és a román győzelem főszereplője a 11-esek sorát kivédő Helmut Duckadam volt. A kétszeres válogatott kapus, akinek édesanyja magyar volt, 27 évesen elért karrierje csúcsára – és véget is ért Sevillában a karrierje érdemi része. Egy horgászat közben elszenvedett baleset miatt majdnem amputálni kellett a jobb karját (egy esés nyomán vérrög indult el a karjában, ötórás műtéttel mentették meg); előtte, mivel nem akart játszani egy bundameccsen, jól megbüntette őt az elnöke, a diktátor Nicolae Ceausescu fia, Valentin.
Aki nem sokkal később egyszerűen kitette a kapust a keretből, ugyanis az nem játszhatott már a műtött karja miatt.
Hogy még nehezebb legyen az élete: kirúgták a kapust a hadseregből is, papíron ugyanis ott szolgált, hiszen a működő szocializmusban nem lehetett profi sportoló senki sem – a Steaua a honvédség csapata volt.
A részigazságok és a hírszűke miatt elkezdtek pletykálni a szurkolók: felmerült, hogy azért nem játszhat már, mert rendszerellenes megjegyzéseket tett, mások egyenesen azt híresztelték, hogy egy veszekedés során karon lőtte őt a diktátor másik fia, Nicu!
Nicu igazi alma volt apja fájáról, nem véletlenül pletykálták róla, hogy elkobozta Duckadamtól azt a Mercedest, amit a kapus a spanyol királytól kapott ajándékba a BEK-döntő után (autót tényleg kaptak jutalomképpen a játékosok, de a honvédségtől, és egy fantasztikus luxuskocsit, egy használt (!) ARO-t).
Közönséges, erőszakos bűnöző volt Nicu, zaklatta többek között Nadia Comaneci-et is, nem véletlenül kapott később 20 év börtönbüntetést (két év után szabadult…), ám speciel Duckadamot nem lőtte meg.
Ez a legenda tehát nem igaz, annyira nem, hogy két év múlva Duckadam visszatért a másodosztályú Vagonul Arad színeiben (itt előtte vezetőként tevékenykedett), és közben határőrként dolgozott. Két évig játszott csak Aradon, és nem is sokat, mivel később is többször meg kellett műteni őt.
A politikai okokat és a lövést egész életében cáfolta, nyilván ez az igazság, a rendszerváltás után bátran elmondhatta volna.
Annál is inkább, mert egy ideig Amerikában élt – később odahaza politikus lett, több kar- és szívműtét után 2024 végén hunyt el.
A legenda mégis annyira él, hogy még az olasz sportmagazin, a Guerin Sportivo legújabb száma is foglalkozik vele; a lap szerint a BEK-siker után érdeklődött a kapus iránt a Manchester United is, és felidézi a pletyka két másik variációját is: Nicu egy vadászaton lőtt bele a kapusba, illetve Valentin verőembereket küldött Duckadam megregulázására – a La Gazzetta dello Sportnak pedig korábban úgy nyilatkozott a kapus, hogy nem horgászás közben esett el, hanem amikor a gyerekeivel játszott, de már előtte is voltak keringési problémái, ebből alakult ki a trombózis.