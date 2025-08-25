Nemzeti Sportrádió

A diktátorfi karon lőtte a BEK-döntő magyar származású hősét?

BACSKAI JÁNOSBACSKAI JÁNOS
Vágólapra másolva!
2025.08.25. 18:50
null
A legendák örökké élnek... (Fotó: AFP)
Címkék
Helmut Duckadam legendák és összeesküvés-elméletek BEK BEK-döntő
Joggal nevezik korunkat az összeesküvés-elméletek fénykorának: nem, korábban sem volt kevesebb pletyka és álhír, őrült magyarázat kézenfekvő tényekre, korábban is gyakran tort ült a butaság a tudomány fölött, lásd erről a kiváló Ráth-Végh István kultúrtörténeti munkásságát, de a modern technikának köszönhetően fénysebességgel terjednek a teóriák. Hogy mit lehet tenni a legendákkal, pletykákkal és összeesküvés-elméletekkel? Mi például csokorba kötve átnyújtunk párat a kedves olvasónak.

 

1986-ban a Steaua nyerte meg a Bajnokcsapatok Európa-kupáját, és a román győzelem főszereplője a 11-esek sorát kivédő Helmut Duckadam volt. A kétszeres válogatott kapus, akinek édesanyja magyar volt, 27 évesen elért karrierje csúcsára – és véget is ért Sevillában a karrierje érdemi része. Egy horgászat közben elszenvedett baleset miatt majdnem amputálni kellett a jobb karját (egy esés nyomán vérrög indult el a karjában, ötórás műtéttel mentették meg); előtte, mivel nem akart játszani egy bundameccsen, jól megbüntette őt az elnöke, a diktátor Nicolae Ceausescu fia, Valentin.

Aki nem sokkal később egyszerűen kitette a kapust a keretből, ugyanis az nem játszhatott már a műtött karja miatt.

 

Hogy még nehezebb legyen az élete: kirúgták a kapust a hadseregből is, papíron ugyanis ott szolgált, hiszen a működő szocializmusban nem lehetett profi sportoló senki sem – a Steaua a honvédség csapata volt. 

A részigazságok és a hírszűke miatt elkezdtek pletykálni a szurkolók: felmerült, hogy azért nem játszhat már, mert rendszerellenes megjegyzéseket tett, mások egyenesen azt híresztelték, hogy egy veszekedés során karon lőtte őt a diktátor másik fia, Nicu!

Nicu igazi alma volt apja fájáról, nem véletlenül pletykálták róla, hogy elkobozta Duckadamtól azt a Mercedest, amit a kapus a spanyol királytól kapott ajándékba a BEK-döntő után (autót tényleg kaptak jutalomképpen a játékosok, de a honvédségtől, és egy fantasztikus luxuskocsit, egy használt (!) ARO-t).

Közönséges, erőszakos bűnöző volt Nicu, zaklatta többek között Nadia Comaneci-et is, nem véletlenül kapott később 20 év börtönbüntetést (két év után szabadult…), ám speciel Duckadamot nem lőtte meg.

Ez a legenda tehát nem igaz, annyira nem, hogy két év múlva Duckadam visszatért a másodosztályú Vagonul Arad színeiben (itt előtte vezetőként tevékenykedett), és közben határőrként dolgozott. Két évig játszott csak Aradon, és nem is sokat, mivel később is többször meg kellett műteni őt. 

A politikai okokat és a lövést egész életében cáfolta, nyilván ez az igazság, a rendszerváltás után bátran elmondhatta volna. 

Képes Sport
2024.12.08. 13:28

Sevilla hőse: a sors kegyeltje és áldozata – emlékezés Helmut Duckadamra

Ezrek zarándokoltak végső búcsút venni a román futball legvisszhangosabb sikerének főszereplőjétől, az 1986-os BEK-döntőben négy tizenegyest is hárító Steaua-kapustól.

 

Annál is inkább, mert egy ideig Amerikában élt – később odahaza politikus lett, több kar- és szívműtét után 2024 végén hunyt el.

A legenda mégis annyira él, hogy még az olasz sportmagazin, a Guerin Sportivo legújabb száma is foglalkozik vele; a lap szerint a BEK-siker után érdeklődött a kapus iránt a Manchester United is, és felidézi a pletyka két másik variációját is: Nicu egy vadászaton lőtt bele a kapusba, illetve Valentin verőembereket küldött Duckadam megregulázására – a La Gazzetta dello Sportnak pedig korábban úgy nyilatkozott a kapus, hogy nem horgászás közben esett el, hanem amikor a gyerekeivel játszott, de már előtte is voltak keringési problémái, ebből alakult ki a trombózis.

 

Helmut Duckadam legendák és összeesküvés-elméletek BEK BEK-döntő
Legfrissebb hírek

Pelé politikai okokból nem vett részt az 1974-es világbajnokságon?

Minden más foci
2025.08.08. 16:49

Anyám, én nem ilyen lovat akartam! – tényleg tévedésből igazolt a Milan?

Minden más foci
2025.07.26. 12:02

Pablo Escobar tényleg összehozott egy kolumbiai szupercsapatot?

Minden más foci
2025.07.06. 12:13

Sikerrecept argentin módra: hashajtó a saját védőnek, randidrog az ellenfélnek

Minden más foci
2025.06.29. 12:12

Máshová vezet az út a Heysel-tragédia után, avagy máig kitörölhetetlen a stadionkatasztrófa emléke

Bajnokok Ligája
2025.05.29. 09:37

Heysel: az európai futball legsötétebb napja

Népsport
2025.05.29. 06:36

Puhl Sándor után Kovács István – másodszor vezet BL-döntőt magyar játékvezető Münchenben

Bajnokok Ligája
2025.05.12. 21:06

Győri örömkönnyek az öltözőben

Népsport
2025.02.24. 10:44
Ezek is érdekelhetik