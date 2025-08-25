Megye I-es csapatot kapott a Ferencváros és a címvédő Paks is a Magyar Kupában

A korábbi egyszeres válogatott csatár, Plotár Gyula segítségével készítették el a sorsolást az M4 Sport stúdiójában hétfőn. A szeptember 13–14-i hétvégén 64 csapat lép pályára (ebben a körben csatlakoznak a mezőnyhöz az első és a másodosztályú együttesek), s az NB I-es gárdák itt még nem találkoznak egymással – közülük négy kapott NB II-es, öt NB III-as és három megyei első osztályú ellenfelet.

Egy párban alakult ki NB II-es csata, öt meccset vívnak egymással NB III-as csapatok, míg kialakult egy megyei mérkőzés is, azaz a negyedik vonalból egy klub biztosan ott lesz a legjobb 32 között is.

MOL MAGYAR KUPA 2025–2026

A 3. FORDULÓ PÁROSÍTÁSA (hivatalos játéknapok: szeptember 13–14.)

Az NB I-es csapatok mérkőzései

Érdi VSE (NB III)–ETO FC

BFC Siófok (NB III)–MTK Budapest

VSC 2015 Veszprém (NB III)–Debreceni VSC

Swiss Krono-Vásárosnamény (Szabolcs-Szatmár-Bereg I.)–Zalaegerszegi TE FC

Iváncsa KSE (NB III)–Kolorcity Kazincbarcika SC

Békéscsaba 1912 Előre (NB II)–Nyíregyháza Spartacus FC

Vasas FC (NB II)–Puskás Akadémia FC

FC Ajka (NB II)–Kisvárda Master Good

Szarvaskend SE (Vas I.)–Ferencvárosi TC

Szajol KLK (Jász-Nagykun-Szolnok I.)–Paksi FC

Hódmezővásárhelyi FC (NB III)–Diósgyőri VTK

Kecskeméti TE (NB II)–Újpest FC

A nem élvonalbeli ellenfelet kapó NB II-es csapatok mérkőzései

Eger SE (NB III)–Budafoki MTE (NB II)

Gyulai Termál FC (NB III)–Mezőkövesd Zsóry FC (NB II)

FC Nagykanizsa (NB III)–HR-Rent Kozármisleny (NB II)

Dorogi FC (NB III)–Szeged-Csanád Grosics Akadémia (NB II)

Füzesabony SC (NB III)–BVSC-Zugló (NB II)

Gyirmót FC Győr (NB III)–Aqvital FC Csákvár (NB II)

Móri SE (Fejér I.)–Budapest Honvéd FC (NB II)

Videoton FC Fehérvár (NB II)–Szentlőrinc (NB II)

Opus Tigáz Tatabánya (NB III)–Soroksár SC (NB II)

REAC (BLSZ I.)–Karcagi SC (NB II)

Salgótarjáni BTC (Nógrád I.)–Tiszakécskei LC (NB II)

További párosítások

Kelen SC (BLSZ I.)–Tarpa SC (NB III)

Mezőörs KSE (Győr-Moson-Sopron I.)–Komárom VSE (NB III)

Szolnoki MÁV FC (Jász-Nagykun-Szolnok I.)–ESMTK (NB III)

Majosi SE (NB III)–Gödöllői SK (NB III)

Martfűi LSE (NB III)–Dombóvári FC (NB III)

Tiszafüredi VSE (NB III)–Putnok FC (NB III)

PTE-PEAC (NB III)–III. ker. TVE (NB III)

Sárvár FC (Vas I.)–Pilisi LK (Pest I.)

Debreceni EAC (NB III)–Pécsi MFC (NB III)

TOVÁBBI KULCSDÁTUMOK

3. forduló: szeptember 13–14. (64 csapat)

4. forduló: október 29. (32 csapat)

Nyolcaddöntő: február 11. (16 csapat)

Negyeddöntő: március 4. (8 csapat)

Elődöntő: április 22. (4 csapat)

Döntő: május 9., Puskás Aréna (2 csapat)

FONTOS TUDNIVALÓK

A kiemelésről

Az NB I és az NB II csapatai a 3. fordulóban kapcsolódnak be a küzdelmekbe. Az élvonal 12 együttese ebben a fordulóban kiemelt lesz, nem kerülhetnek szembe egymással.

A pályaválasztásól

Az 1–3. forduló mérkőzésein, ha a két gárda között bajnoki osztálykülönbség van, akkor az alacsonyabb osztályú a pályaválasztó. Amennyiben a két csapat azonos szintű bajnoki osztályban játszik, akkor az a pályaválasztó, amelyik a korábbi fordulókban kevesebbszer volt pályaválasztó. Ha így sem dönthető el a pályaválasztás, akkor a sorsoláson elsőnek kihúzott csapat a pályaválasztó.

A 4–7. forduló mérkőzésein a sorsoláson elsőnek kihúzott együttes a pályaválasztó.

A továbbjutásról

A továbbjutás egy mérkőzésen dől el. Döntetlen esetén 2x15 perces hosszabbítást játszanak a csapatok, ha abban sincs döntés, akkor tizenegyesek következnek.