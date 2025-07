Szilágyi Viktor: Zavar, hogy más klub a sajtón keresztül érdeklődik a mi játékosunk iránt

„Összefoglalva: nagyon fárasztó idényünk volt. Három célunk volt, el akartuk érni kétszer is a négyes döntőt, ez sikerült az Európa-ligában és a kupában is, utóbbit meg is nyertük. A bajnokságban sok sérüléssel harcoltunk, és így elégedettnek kell lennünk a negyedik hellyel ebben az erős Bundesligában – értékelt Szilágyi Viktor a Nemzeti Sportrádióban, aki a német bajnokság kapcsán hozzátette – Közel vannak a csapatok egymáshoz, hat erős együttes néhány pontra van egymástól. Hatalmas a harc minden egyes meccsen, ez jót tesz a nézettségnek és a bevételeknek is. Szerintem jövőre is minimum hat csapat fog harcolni az élmezőnyben.”

„Remélük, hogy tudunk minőségi játékost igazolni. Vannak már nevek, felvettük kapcsolatot több csapattal, remélem, hogy július huszonkettedikére, az első közös edzésre le tudunk szerződtetni egy új játékost” – vélekedett Szilágyi.

Mint ismert, Bartha Csaba, a Veszprém vezérigazgatója elmondta, hogy szívesen hazahívná a Kielben játszó Imre Bencét. Szilágyi Viktor erre így reagált: „Nagyon csodálkoztam, hogy egy másik csapat ilyen agresszívan a sajtón keresztül érdeklődik egy játékosunk iránt. Érthető, mert Bence nagyon jó idényen van túl, nagyon fiatalon jött Németországba. Gyorsan megtanulta a nyelvet, gyorsan bekerült a csapatba, nehéz elképzelni, hogy nincs a csapatban. Harcolni fogunk érte, de Bence döntése, hogy hol akarja folytatni. Engem nagyon zavar, mert nem professzionális ez a stílus, hogy egy másik csapat a sajtón keresztül érdeklődik egy játékos iránt, akinek még kétéves szerződése van.”

