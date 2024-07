Erről szól!

Tokió új-zélandi bronzérmesének kiénekelték a szájából a sajtot, a három éve ezüstérmes Yee óriási teljesítménnyel nyert, a mieink a vert mezőnyben érkeztek, noha a futás előtt jó kerékpározással az élbolyban haladtak.

Elég sokat szenvedtünk az eredményeink miatt az elmúlt napokban, úgyhogy eljött az ideje, hogy kevésbé várt helyről jöjjön a segítség. A férfi triatlonversenyen két versenyzőnk is ott állt a rajtnál, Lehmann Csongor és Bicsák Bence, előbbinek az édesapja, Tibor is ragyogóan teljesített ebben a sportágban, Csongor meg a világranglista ötödik helyezettje, két évvel ezelőtt Európa-bajnoki negyedik helyet szerzett, míg Bicsák Tokióban hetedikként zárt, ami óriási eredmény.

Az utóbbi időszak alapján Lehmanntól a pontszerző helyezés sem tűnt esélytelennek, de olyan kiválóságok mellett, mint az összes francia induló, a brit klasszis Alex Yee, az új-zélandi Hayden Wilde vagy az olimpiai címvédő, a norvég Kristian Blummenfelt (aki jövőre akár a Tour de France-on is elindulna), bizony óriási teljesítményre volt szükség tőle.

A másfél kilométeres úszás nem alakult túl jól két honfitársunknak – Lehmann Csongort 15 másodperc büntetéssel is sújtották –, de belátható távolságon belül maradtak, a második bollyal haladtak előre a kerékpározás során. A két boly 22.8 kilométernél vált eggyé, 32-es boly alakult ki az elején, miután az üldözők nagyjából 50 másodperces hátrányt dolgoztak le.

A negyven kilométeres kerékpározás végén a brit Samuel Dickinson állt az élen, s mögötte a mi Lehmann Csongorunk kezdte a futást a második helyen. Óriási küzdelem vette kezdetét, nagyon kíváncsiak voltunk, ki bírja a legjobban erővel a párás hőséget. A szurkolókon nem múlott semmi, egészen hihetetlen hangulatot teremtettek a pálya szélén tombolók. Tíz kilométer várt a versenyzőkre, a körülmények nem voltak egyszerűek, de Lehmann és Bicsák is jó futónak számít. Yee és Wilde viszont mindenkinél fürgébb a mezőnyben, előbbi hamar az élre is állt, hogy diktálja a tempót és nehogy úgy járjon, mint Tokióban, ahol szintén nehéz körülmények között a bivalyerős Blummenfelt lenyomta őt a hajrában, s csak ezüstérmes lett. Most a Japánban bronzérmes Wilde tűnt a legnagyobb kihívójának, és sajnos az első kör után Lehmannon a fáradtság jeleit vettük észre, 17 másodperc hátrányban a 12. pozícióban haladt, Bicsák a 22. helyen állt, tisztes távolságban követve az élen futókat. Három és fél kilométernél Wilde már leszakította Yee-t, folyamatosan szivárgott el, az volt a kérdés, nem robbant-e túl korán. Lehmann maradt, ahol van, Bicsák felzárkózott a 19. helyre.

Féltávnál 15 másodpercre növelte az előnyét Wilde, elképesztően könnyedén ment, az órájára is rápillantott, ura volt a helyzetnek. Szegény Yee lassanként elkönyvelhette második olimpiai ezüstjét is, míg Lehmann elvesztette a kontaktust Blummenfelték bolyával, nagyon küzdött, de kívülről úgy tűnt, nem ízlik neki a meleg. Yee kicsit rákapcsolt, két másodpercet ledolgozott a hátrányból egy kilométer alatt, de 7.5 kilométernél úgy látszott, nem fogja tudni utolérni Wilde-ot. Két francia harcolt a bronzért, Lehmann elfogyni látszott, visszaesett a 16. helyre és elképzelhetőnek tűnt, hogy Bicsák is megelőzi, aki ekkor 24 másodperc hátrányban követte. Aztán valahonnan merített még némi energiát Lehmann Csongor, sőt, hatalmas hajrával feljött a 11. helyre, méghozzá úgy, hogy lehajrázta az olimpiai címvédő Blummenfeltet is.

Elöl pedig drámai változást hozott az utolsó néhány száz méter: kiderült, Yee osztotta be jobban az erejét, könnyedén futott el a besavasodó Wilde mellett, így ezúttal ő nevetett a végén, fantasztikus versenyzéssel léphetett a dobogó felső fokára. Bicsák Bence a 16. helyen haladt át a célvonalon.

PÁRIZS 2024

TRIATLON

FÉRFIAK

1. Alex Yee (Nagy-Britannia) 1:43.33

2. Hayden Wilde (Új-Zéland) 1:43.39

3. Léo Bergere (Franciaország) 1:43.43

4. Pierre le Corre (Franciaország) 1:43.51

5. Vasco Vilaca (Portugália) 1:43.56

6. Ricardo Batista (Portugália) 1:43.58

…

11. Lehmann Csongor 1:44.27

...

16. Bicsák Bence 1:45.14