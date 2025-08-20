FTC: „Lesznek kompromisszumok” – fejlemények Abu Fani átigazolási ügyében

Nemzeti Sportrádió

2025.08.20.
Mohamed Abu Fani (Fotó: Getty Images)
Továbbra sem lehet tudni, hogy hol folytatja pályafutását a labdarúgó NB I-ben szereplő Ferencváros középpályása, Mohammed Abu Fani. Az egyik izraeli portál most arról írt: az FTC-nél felismerték, hogy kompromisszumokat kell kötniük a játékos árát illetően, ha szeretnének neki időben csapatot találni.

Mint ismert, a Ferencváros nem nevezte a Bajnokok Ligája-selejtezős keretébe Mohammed Abu Fanit, aki iránt az eddigi hírek szerint Izraelből és Oroszországból is érdeklődtek – a 27 éves izraeli labdarúgó azonban egyelőre hivatalosan még nem hagyta el a magyar klubot.

Labdarúgó NB I
2025.07.24. 13:48

Izraelben úgy tudják, Abu Fani Moszkvában folytathatja

A Ferencváros nem nevezte a Bajnokok Ligája-keretébe a középpályást.

„A Ferencváros megértette, hogy hárommillió eurót kaphat Abu Faniért. Lesznek kompromisszumok az árát illetően”írta az israelhayom.co.il portál a magyar klubhoz közel álló meg nem nevezett forrásra hivatkozva.

Hozzátették: Abu Fani és a Ferencváros vágya is az, hogy augusztus 31-ig találjanak egy külföldi csapatot, az elit bajnokságokból azonban egyelőre nem érkezett megkeresés – az angliai lehetőség ugyanis állítólag mostanra kútba esett. Abu Fani iránt állítólag Kazahsztánból is érdeklődnek, a játékos azonban nem lelkesedik a közép-ázsiai országért. Mindkét fél az európai bajnokságokat, esetleg az MLS-t részesítené előnyben, amennyiben viszont augusztus 31-ig, az európai átigazolási piac zárásáig Abu Fani nem hagyja el a Ferencvárost, akkor az átrendezheti a viszonyokat.

A középpályás 2023 nyarán érkezett a Ferencvároshoz, amelynek színeiben – minden sorozatot figyelembe véve – 92 mérkőzésen lépett pályára, tíz gólt szerzett és kiosztott 26 gólpasszt. Ezt megelőző izraeli klubjával, a Maccabi Haifával három egymást követő idényben bajnoki címet szerzett.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A FERENCVÁROSNÁL
Érkezők: Daniel Arzani (ausztrál, Melbourne Victory – Ausztrália), Cadu (Carlos Eduardo Lopes Cruz, brazil, Viktoria Plzen – Csehország, szabadon igazolhatóként), Gavriel Kanikovszki (izraeli-angol, Maccabi Tel-Aviv – Izrael, szabadon igazolhatóként), Jonathan Levi (svéd, Puskás Akadémia FC, szabadon igazolhatóként), Nagy Barnabás (Nyíregyháza Spartacus), Callum O’Dowda (ír, Cardiff City – Wales/angol Championship), Ötvös Bence (Paksi FC), Toon Raemaekers (belga, KV Mechelen – Belgium) 
Kölcsönbe érkezők: Lisztes Krisztián (Eintracht Frankfurt – Németország) 
Kölcsönből visszatérők: Fortune Bassey (nigériai, DAC 1904 – Szlovákia), Botka Endre (Kecskeméti TE), Gruber Zsombor (MTK Budapest), Kenan Kodro (bosnyák, Gaziantep FK – Törökország), Pászka Lóránd (magyar-román, Kecskeméti TE), Edgar Szevikjan (örmény, Lokomotiv Moszkva – Oroszország), Varga Zétény (Diósgyőri VTK)
Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Komáromi Bálint, Daniel Kuznyecov (ukrán-magyar), Ledniczky Zalán, Skotner Zoltán, Tóth Máté 
Kiszemeltek: Juan Alvina Bezerra (brazil, FK Olekszandrija – Ukrajna)
Távozók: Baráth Péter (Raków Czestochowa – Lengyelország, kölcsön után végleg), Mohamed Ben Romdan (tunéziai, Al-Ahli – Egyiptom), Eldar Civic (bosnyák, FK Baltyika – Oroszország), Raul Gustavo (Raul Gustavo Pereira Bicalho, brazil, New York City FC – Egyesült Államok), Halmai Ádám (soroksári kölcsön után Szeged-Csanád GA), Katona Bálint (Nyíregyháza Spartacus), Virgil Roy Misidjan (suriname-i-holland, NEC – Hollandia), Owusu Kwabena (ghánai, legutóbb kölcsönben MKE Ankaragücü – Törökország), Pászka Lóránd (FK Csíkszereda – Románia) Cristian Ramírez (ecuadori, Lokomotiv Moszkva – Oroszország, szabadon igazolható), Matheus Saldanha (Matheus Bonifácio Saldanha Marinho, brazil, Al-Vaszl – Egyesült Arab Emírségek), Adama Traoré (mali, Genclerbirligi – Törökország)
Kölcsönbe távozók: Bolgár Botond (FTC II – Kecskeméti TE), Isaac Pappoe (ghánai, Dundee United – Skócia), Say Shadirac (AC Oulu – Finnország, legutóbb kölcsönben Soroksár SC), Varga Ádám (Debreceni VSC)
Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz:
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Mohammed Abu Fani (izraeli, Maccabi Haifa – Izrael, CSZKA Moszkva – Oroszország), Ismaël Aaneba (francia-marokkói), Fortune Bassey (nigériai), Tosin Kehinde (angol-nigériai), Kenan Kodro (bosnyák-spanyol)

 

Ezek is érdekelhetik