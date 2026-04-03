Németh Ferenc 90 éves; Varga Zsolt csapata világkupa-selejtezőre készül

A férfi vízilabda-válogatott a világkupa-selejtező A-csoportjában hétfőtől sorrendben Görögországgal, Hollandiával és Szerbiával mérkőzik meg. A rövid felkészülésről, a csapatról és a várakozásokról beszélgettünk Varga Zsolttal. A szövetségi kapitány szerint „nagyjából minden csapatnak hasonló körülményekkel kell megbirkózni. A hollandoknál és a szerbeknél is lesznek hiányzók, hogy pontosan mennyi, arról nincs információnk – hozzánk hasonlóan fiatalabb együttest terveznek. A görögök otthon szerepelnek, komplettebb kerettel állnak ki. Valójában azt várom, hogy a fiatalabbak, akiknek van esélyük odakerülni a 2028-as Los Angeles-i olimpiára, fejlődjenek és kemény mérkőzéseket játsszanak. Az alapcélunk a nyári szuperdöntőn való részvétel kiharcolása.”

Egykoron húsvétkor is futballoztak a legjobb magyar csapatok, az első alkalom történelmi dátuma 1908. április 19. volt, akkor a Ferencváros, az MTK, a BTC és MAC szerepelt a körmérkőzéses tornán. A serlegről az FTC és az MTK összecsapása döntött, a zöld-fehérek 6:0-ra nyertek. Nevezetes dátum az 1927-es év. a FIFA alelnöke, Fischer Mór és az osztrák Wundermannschaftot irányító Hugo Meisl fejéből pattant ki az ötlet, ebben az esztendőben vált végleg nemzetközi eseménnyé a Húsvéti Torna. A klasszikus felállásban (Ferencváros és Újpest, illetve Rapid és Austria Wien – azaz, két zöld-fehér és két lila-fehér csapat) 1934-ben rendezték meg először – szombaton az egyik, hétfőn a másik fővárosban (Bécsben és Budapesten) léptek pályára.

Csepeliként Cingár becenévre hallgatott, a futballistáktól csábult el az öttusázókhoz. A 80. születésnapján a lapunknak adott interjúban Németh Ferenc elmondta, ha párbajtőrvívásban az 1957-es ifi-vb-n bejut a nyolcas döntőbe, marad a vívásnál. Egy találaton múlt… Az sem sokon múlott, hogy öttusázhatott: lovas dublőrként dolgozott Várkonyi Zoltán egyik filmjében, de hatalmasat bukott. Politikai és fegyelmi okokból a szakvezetőség az 1960-as olimpiára új csapatot épített, Németh csak azért is hangulatban küzdött a csapattagságért, végül Nagy Imre és Balczó András mellett utazhatott Rómába, ahol egyéniben és csapatban is olimpiai bajnok lett. Április 4-én tölti be a 90. életévét.

