Szerbiát is legyőzte pólóválogatottunk, ott lesz a júliusi vk-szuperdöntőn

Több tétje is volt a szerdai, Szerbia elleni világkupa-selejtező mérkőzésnek Alexandrupoliban: nemcsak az, hogy válogatottunk revansot vesz-e a januári, belgrádi Európa-bajnokság középdöntőjében, majd a fináléjában elszenvedett vereségért, hanem az is, hogy már most biztossá tesszük-e a helyünket a júliusi sydney-i vk-döntőre.

A képlet a következőképpen festett: győzelem esetén kvalifikáljuk magunkat az eseményre, ám ha kikapunk, és a görögök a délután 16.30-kor kezdődő mérkőzésen rendes játékidőben legyőzik a hollandokat, akkor az A-csoport harmadik helyén végzünk, így a vk-selejtező folytatásában, a második csoportkörben meg kell nyernünk a kvartettünket a szuperdöntőért.

Varga Zsolt szövetségi kapitány játékosai ennek szellemében vágtak neki a szerbek elleni összecsapásnak, amely majd’ négyperces gólcsenddel kezdődött – ezt Varga Vince törte meg, de rögtön jött a válasz, Nikola Murisicstől. Fekete Gergő ötméteresgóljával ismét hozzánk került az előny, de Vaszilije Martinovics 11 másodperccel az etap vége előtt egyenlített. Mégsem örülhettek a szerbek, mert egy másodperccel a dudaszót megelőzően Vigvári Vince fontos találatot szerzett (2–3).

Dusan Trtovics egalizálásával indult a második felvonás, ám ezt követően magasabb fokozatra kapcsoltak a mieink, Vigvári Vince ötméteres-, Tátrai Dávid centergólt szerzett. Jött Lukics távolról, aztán Vigvári Vince szinte rögtön, még messzebbről talált be, tartva a kétgólos különbséget a nagyszünetre (4–6).

Pontosan úgy alakult minden a harmadik nyolc percben, ahogyan azt szerettük volna: Vismeg háromra növelte a differenciát, Fekete, Nagy Ádám, Vigvári Vince, majd Szalai Péter is betalált, ezzel szemben a szerbek csak háromszor juttatták be Vogel mögé a labdát, ennek köszönhetően 11–7-es vezetéssel fordulhattunk a záró felvonásra – megérdemelten.

A szerbek mindent megtettek a felzárkózásért, három gólt le is dolgoztak, s támadhattak az egyenlítésért, Vogel azonban védett, Feketének passzolt, aki a saját térfeléről gólt dobva tett pontot a mérkőzés végére: a magyar válogatott 12–10-re nyert, s ezzel biztossá tette szereplését a júliusi szuperdöntőn. A selejtező folytatásában, a második csoportkörben a három másik biztos továbbjutó ellen ugorhat medencébe. Ennek a szakasznak is van tétje, hiszen az első két helyezett Sydney-ben a divízió II-ből érkező ellenféllel kerülhet szembe.

VÍZILABDA

FÉRFI VILÁGKUPA, SELEJTEZŐ (ALEXANDRUPOLI)

A-CSOPORT, 3. FORDULÓ

Magyarország–Szerbia 12–10 (3–2, 3–2, 5–3, 1–3)

Alexandrupoli. V: Margeta (szlovén), Segurana (spanyol)

MAGYARORSZÁG: VOGEL – VIGVÁRI VINCE 4, Vigvári Vendel, Vismeg Zs. 1, FEKETE G. 3, Nagy Ádám 1, Varga Vince 1. Csere: Tátrai D. 1, Dala D., Leinweber, Burián, Német T., Szalai P. 1. Szövetségi kapitány: Varga Zsolt

SZERBIA: GLUSAC – Trtovics 1, Jaksics, Sztanojevics, Pljevancsics, Milojevoics 1, Martinovics 1. Csere: LUKICS 3, Lazics, Murisics 2, Gladovics 2, Krsztics, Dimitrijevics. Szövetségi kapitány: Uros Sztevanovics

Emberelőny-kihasználás: 10/2, ill. 16/5. Gól – ötméteresből: 2/2 ill. –. Kipontozódott: Martinovics (31. p.)

MESTERMÉRLEG

Varga Zsolt: – Jól kezdtünk, jó mérkőzést játszottunk. Talán az utolsó negyedben az elején, de legkésőbb a közepén kellett volna egy „biztosító” gól, amely elvette volna a szerb csapat lendületét. Összeségében játszottunk három fantasztikusan jó negyedet, az utolsóban pedig azt hoztuk, ami végül a győzelemhez kellett.

Az A-csoport állása: 1. Magyarország 8 pont (3 mérkőzés) – már csoportgyőztes, 2. Görögország 3 (2), 3. Szerbia 3 (3), 4. Hollandia 1 (2)

Pontazonosságnál az egymás elleni eredmény rangsorol.