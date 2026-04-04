Egyszerűsített taktikával a szuperdöntőért – interjú Varga Zsolttal

– Miként kell tekintenünk az idei világkupára?

– Az adott olimpiai cikluson belül minden tornának megvan a maga súlya, a világkupa-selejtező is fontos a felkészülésünk és a fejlődésünk szempontjából. Ugyanakkor a versenyprogramunk miatt annyira kevés idő jut a közvetlen felkészülésünkre, hogy talán kicsit leértékeli a világkupát – felelte Varga Zsolt, a férfi vízilabda-válogatott szövetségi kapitánya.

– Mennyi időt tudnak dolgozni?

– Pénteken együtt edzett a teljes keret, szombat hajnalban utazunk, aznap tartunk egy tréninget, vasárnap meglátjuk, hogy egy vagy két edzés fér-e bele. Alapesetben az együtt töltött időszakban nagyon sok mindennek kellene megvalósulnia, hiszen hónapok óta nem játszottak együtt a srácok, ráadásul ezúttal hat olyan játékosunk is van, aki nem szerepelt januárban a belgrádi Európa-bajnokságon, nekik át kellene adnunk a struktúrát.

– Az A-csoportban sorrendben Görögországgal, Hollandiával és Szerbiával mérkőznek meg, mindhárom együttessel találkoztak az Eb-n. Ők mennyire nyúltak bele a belgrádi keretükbe?

– Nagyjából minden csapatnak hasonló körülményekkel kell megbirkózni. Azt tudjuk, hogy a hollandoknál és a szerbeknél is lesznek hiányzók, hogy pontosan mennyi, arról nincs információnk – hozzánk hasonlóan fiatalabb együttest terveznek. A görögök jobbára otthon szerepelnek, komplettebb kerettel állnak ki.

– Mit lehet elérni ennyire rövid felkészüléssel?

– Valójában azt várom és azt tartom fontosnak, hogy a fiatalabbak, akiknek van esélyük odakerülni a 2028-as Los Angeles-i olimpiára, fejlődjenek és kemény mérkőzéseket játsszanak. És persze élnünk kell az előttünk adódó lehetőségekkel. Az biztos, hogy leegyszerűsített taktikát és játékot mutatunk, hogy csökkentsük a hibázási lehetőségek számát.

– Pénteken derült ki, hogy Nagy Ákos helyett Leinweber Olivér utazik. Mit lehet tudni erről?

– Nyéki Balázs, a Ferencváros vezetőedzője felhívott, hogy a Mladost Zagreb elleni szerdai BL-meccsen Ákos megsérült, eltört az utolsó ujjperce, emiatt nem kockáztattunk, cseréltünk. Olivér jól játszik Savonában, az előző felkészülési időszakban egy meccsen szerepelt, szeretném megnézni, hogyan teljesít világeseményen.

– Mennyire fekszik nekünk a lebonyolítási rendszer? Mégiscsak egy hét alatt hat kőkemény mérkőzésen kell helytállni.

– Formában vannak a játékosok, ez biztos, éles bajnoki, BL- vagy Ek-meccsek vannak mögöttük. Akár még azt is lehetne mondani, hogy így nincs is szükség olyan nagy fizikai felkészülésre, inkább a taktikának és a kommunikációnak kell megfelelően összeállnia.

– Mit lehet elmondani az esélyekről és a célokról?

– Nehéz, mert téthelyzetben nem tudtuk felmérni, hogy az újonnan csatlakozók miként illeszkednek be, ebből a szempontból vannak kérdőjelek. Az alapcélunk természetesen a nyári szuperdöntőn való részvétel kiharcolása. Hogy ezt biztosan elérjük, két meccset nyernünk kell a csoportban. Ehhez minimalizálni kell a hibáink számát és mérkőzésről mérkőzésre fejlődnünk.

VÍZILABDA

VILÁGKUPA-SELEJTEZŐ, FÉRFIAK, ALEXANDRUPOLISZ

Hétfő

A-CSOPORT

14.00: Szerbia–Hollandia

18.00: MAGYARORSZÁG–Görögország

B-CSOPORT

16.00: Olaszország–Spanyolország

20.15: Horvátország–Egyesült Államok