Kikaptunk a spanyoloktól a vízilabda-vk selejtezőjében

Amiért Alexandrupoliba utazott a magyar férfi vízilabda-válogatott, azt a csoportkörben elérte a világkupa-selejtezőn: két rendes játékidős, valamint egy szétlövéses győzelemmel bejutott az 1–4. helyért folyó rájátszásba, és ezzel együtt megváltotta a repjegyét július végére, a sydney-i világkupadöntőre. További elérendő célok azonban ettől még maradtak, ugyanis az első két helyezett a divízió II-ből feljutó két csapat egyikével csap össze a vk-döntő negyeddöntőjében, vagyis jó esélyt teremthet meg magának a négy közé jutásra a nyáron.

Ehhez most a világbajnok Spanyolország került közelebb, első ellenfelünk a rájátszás első körében. A világbajnok spanyolok a csalódást keltő ötödik helyen zárták a januári Európa-bajnokságot Belgrádban – a középdöntő utolsó fordulójában egy szétlövéses sikerrel éppen mi ütöttük el őket az elődöntőtől – ám David Martín bízik a csapatában, sokat nem változtatott a kereten az Eb óta.

A második negyed elejéig, 4–4-ig rendre az ellenfélnek kellett válaszolnia a magyar gólokra (negyedik gólunkat Dala Döme a falból, csavarva lőtte), 4–5-nél Varga Vince lőtt szép gólt a rosszkéz-oldalról kívülről, utána viszont megakadtunk támadásban, a nagyszünetig fennmaradó öt és fél percben csak Nagy Ádám tudott betalálni ötméteresből, miközben a rivális 10–6-ra elhúzott, és összességében ebből az előnyből élt a mérkőzés végéig – úgy is mondhatjuk, hogy kiválóan menedzselték a találkozó hátralévő részét, míg nálunk számos emberelőny kimaradt. A második félidőre a Csoma Kristófot váltó Vogel Soma ugyan többször védett (a spanyolok 11. góljánál, amelyet Fran Valera lőtt, már csak bentről tudta kiütni a labdát a VAR megállapítása szerint), igazán közel már nem jöttünk a spanyolokhoz – a hajrában Bernat Sanahuja megszerezte a negyedik találatát, 13–8-nál egy alkalommal öttel is vezettek a spanyolok, végül 13–9-re nyertek.

Varga Zsolt csapata első vereségét szenvedte el a tornán, de még mindig van hátra két találkozó.

VÍZILABDA

Világkupa-selejtező, férfiak, 2. csoportkör

Rájátszás az 1–4. helyért

1. forduló

SPANYOLORSZÁG–MAGYARORSZÁG 13–9 (3–3, 7–3, 1–1, 2–2)

Alexandrupoli. V: Dermendijan (amerikai), Blaskovic (horvát)

SPANYOLORSZÁG: LORRIO – Larumbe 1, DAURA 2, Granados 2, Munárriz 1, Cabanas, Biel 1. Csere: Aguirre (kapus), SANAHUJA 4, Valls, Asensio, VALERA 1, Bonet, Rodríguez 1. Szövetségi kapitány: David Martín

MAGYARORSZÁG: Csoma – Vigvári Vince 1, Vigvári Vendel 1, Dala D. 1, VARGA V. 2, Leinweber, Vismeg Zs. Csere: VOGEL SOMA (kapus), Tátrai D., NAGY ÁDÁM 2, Lugosi, Burián 1, Német T., Szalai P. 1. Szövetségi kapitány: Varga Zsolt

Emberelőny-kihasználás: 13/6, ill. 13/2. Gól – ötméteresből: –, ill. 2/1. Kipontozódott: Daura (26. p.), Vismeg Zs. (29. p.)

MESTERMÉRLEG

Varga Zsolt: – Annak ellenére, hogy a negyedik napon már vannak fájdalmak, sérülések, leginkább fáradtság, nem volt ez rossz meccs. Kifejezetten jól kezdtünk, jól álltunk bele – volt értelme a mérkőzésnek, mert miután továbbjutottunk, igazi tét már nincs itt, csak a presztízs. Ezek inkább minőségi edzések, amelyeken nagyon jó ellenfelekkel szemben lehet gyakorolni. Ezt is tűztük ki célként, részfeladatokat, volt, ami jól sikerült, volt, ami kevésbé, volt, amit azért többet kell gyakorolni, hogy a kevésbé tapasztalt játékosaink is tökéletesen csinálják meccsszituációban. A spanyol csapatból a centereken kívül mindenki itt van, nagyon erős csapat, összességében nagyon hasznos meccset vívtunk velük.

TOVÁBBI EREDMÉNYEK

Olaszország–Görögország 16–14 (6–4, 3–6, 2–2, 5–2)

Rájátszás az 5–8. helyért

1. forduló

Szerbia–Egyesült Államok 12–14 (3–1, 1–5, 4–4, 4–4)

Horvátország–Hollandia 12–8 (3–1, 2–2, 3–2, 4–3)