Keretet hirdetett a férfi vízilabda világkupára Varga Zsolt

2026.03.23. 12:36
Tizenegy Európa-bajnoki ezüstérmest nevezett a férfi vízilabda-válogatott világkupára utazó keretébe Varga Zsolt, a névsorban nem szerepel Zalánki Gergő.

A magyar szövetség honlapjának hétfői híradása kiemelte: a görögországi Alexandropoliszban április 7. és 12. között megrendezendő divízió I-es torna előtt a szokásoktól eltérően nem bő keretet hirdetett a szövetségi kapitány, hanem rögtön a 16 fős utazó névsort tette közzé. A versenynaptár sűrűsége miatt csupán egy edzésre jut idő hazai környezetben, aztán még háromra a helyszínen a torna előtt.

„Most nincs idő másra, csak hogy a tizenhat meghívottal gyakoroljunk kicsit, aztán jönnek is a mérkőzések” – mondta a csapathirdetés kapcsán Varga Zsolt. A kapitány a belgrádi Európa-bajnokságon remeklő gárdából tizenegy játékost visz Görögországba, a további öt kiválasztott közül Burián Gergely visszatér a tavalyi vb után, Dala Döme, Lugosi Csongor és Szalai Péter végigdolgozta a decemberi felkészülést, míg Német Toni a 2024-es dohai világbajnokság után játszhat ismét hivatalos világversenyen.

Az Eb-ezüstérmesek közül ezúttal Angyal Dániel, Batizi Benedek, Kovács Péter és Manhercz Krisztián marad ki, illetve a balkezesek oldalán is a fiatalok utaznak, nem Vámos Márton és Zalánki Gergő.

„A megállapodásunknak megfelelően ismét leültünk az Eb után, megbeszéltünk mindent, a válogatott ajtaja nyitva áll előtte – fogalmazott Zalánki kapcsán Varga Zsolt. – Ez a torna a fiataloké, nyáron ő is meghívót kap, mint mindenki más, aki a teljesítményével kiérdemli.”

A szövetségi kapitány sok szempontot figyelembe vett a keret összeállításánál.

„Egyrészt mindenképpen szeretnék éles körülmények között újabb fiatalokat kipróbálni, építeni, mert miközben egyértelműen a továbbjutás a cél, muszáj távlatokban gondolkozni. Még ezután jön a ciklus legélesebb két éve a budapesti világbajnoksággal és az olimpiával” – szögezte le Varga Zsolt, hozzáfűzve: meggyőződése szerint „olyanoknak is meg kell adni a lehetőséget, akik már Los Angelesre is odaérhetnek, és később is erősségei lehetnek a válogatottnak”.

A magyar csapat áprilisban sorrendben a görögökkel, a hollandokkal és a szerbekkel találkozik a csoportkörben, az első kettő jut a legjobb négy közé, ahol a másik ágról érkező két együttessel egy újabb teljes kört játszanak az csapatok, akárcsak a harmadik-negyedik helyezettek. Utóbbiak közül viszont csak a legjobb, azaz az 5. helyet megszerző gárda kvalifikálja magát a Sydneyben július 20. és 26. között sorra kerülő nyolccsapatos vk-döntőbe.

A VILÁGKUPÁRA UTAZÓ MAGYAR FÉRFI VÍZILABDA-VÁLOGATOTT
Kapusok: Vogel Soma, Csoma Kristóf
Mezőnyjátékosok: Burián Gergely, Dala Döme, Fekete Gergő, Jansik Szilárd, Lugosi Csongor, Nagy Ádám, Nagy Ákos, Német Toni, Szalai Péter, Tátrai Dávid, Varga Vince, Vigvári Vendel, Vigvári Vince, Vismeg Zsombor

 

