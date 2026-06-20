Nemzeti Sportrádió

Ronaldinho 46 évesen visszatér a pályára – az olasz harmadosztályban

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
2026.06.20. 19:59
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Ronaldinhót hamarosan újra láthatjuk játszani (Fotó: Getty Images)
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Ravenna Ronaldinho Serie C
Ronaldinho 46 évesen visszatér a pályára, a világbajnok brazil labdarúgó az olasz harmadosztályú Ravenna FC játékosa lesz – hivatalosan kedden mutatják be.

„A futball mindig is örömforrás volt számomra, és ezt szeretném átadni Ravennában is” – mondta Ronaldinho, akit hivatalosan kedden, Miamiban mutatnak be. Mint a La Gazzetta dello Sport írja, a brazil sztár nemsokára csatlakozik a csapathoz az edzőtáborban, és már a felkészülés során a szakmai stáb rendelkezésére áll majd.

Ignazio Cipriani, a Ravenna FC elnöke – aki 24 éve az Egyesült Államokban él – így nyilatkozott az ügyben: „Ronaldinho megszerzése egészen rendkívüli a klub számára. Ő volt a példaképem, és a futballra gyakorolt ​​hatása túlmutat azon, amit a pályán csinált.”

Ronaldinho 2018-ban jelentette be a visszavonulását, de akkor már három éve nem lépett pályára – eddigi utolsó csapata a Fluminense volt. A PSG, a Barcelona és a Milan korábbi játékosa eddigi pályafutása során megnyerte a Bajnokok Ligáját, kétszer spanyol, egyszer olasz bajnoki címnek örülhetett, míg a brazil válogatottal – melyben 97 mérkőzésen 33 gólt szerzett – 2002-ben világbajnok lett. Egyéni sikerekből sem szenvedett hiányt a 46 esztendős támadó, többek között 2005-ben elnyerte az Aranylabdát.

A Ravenna FC-t 1913-ban alapították, hatszor szerepelt a Serie B-ben, majd 2001-ben és 2012-ben is újra kellett alapítani a klubot, miután csődbe ment. Az előző idényben a harmadik vonal B-csoportjának harmadik helyén végzett, de a playoffban elvérzett, így a feljutást nem tudta kiharcolni.

 

Ravenna Ronaldinho Serie C
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