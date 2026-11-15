Női NB I: egy gól döntött az Astra–MTK meccsen
A női labdarúgó NB I-ben vasárnap egy meccset rendeztek: az MTK Mészáros Cecília távoli góljával 1–0-ra győzött az Astra vendégeként.
NŐI LABDARÚGÓ NB I
15. FORDULÓ
Astra HFC–MTK Budapest 0–1
Szombati eredmények
Szekszárd FC–Kész-St. Mihály Szeged 1–4
Pécsi MFC–Videoton FC Fehérvár 2–0
ETO FC–Kispest-Honvéd FC 2–1
Ferencvárosi TC–Diósgyőri VTK 1–0
Újpest FC–Puskás Akadémia FC 1–0
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