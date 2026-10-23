Nemzeti Sportrádió

Ronaldinho november 15-én debütál az olasz harmadosztályban

2026.10.23. 18:31
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Ronaldinho visszatér (Fotó: Ravenna FC)
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Ravenna Ronaldinho Serie C
Ronaldinho november 15-én játssza első mérkőzését az olasz harmadosztályú Ravenna labdarúgócsapatában.

A 2002-ben világbajnok, 2005-ben aranylabdás brazil csatár legutóbb 2015-ben, a Fluminense játékosaként futballozott profiként. Több mint egy évtizeddel a visszavonulása után, júniusban aláírt a Ravennához, de eddig még nem lépett pályára a Serie C-ben.

A klub azonban pénteken bejelentette, hogy a 46 éves Ronaldinho november 15-én a Forli elleni rangadón bemutatkozik.

„Ez olyan esemény, amely a világ figyelmét a Bruno Benelli Stadionra irányítja majd. Az egész futballvilág úgy vélte, ez túl szép ahhoz, hogy igaz legyen, ám most hivatalosan is megerősíthetjük a nagy visszatérést” – áll a klub közleményében.

Ronaldinho 2003 és 2011 között Európában a Paris Saint-Germaint, a Barcelonát és a Milant erősítette.

 

Ravenna Ronaldinho Serie C
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