Nemzeti Sportrádió

Ronaldinho is beszáll?! A fennmaradásért harcol a francia kosárbajnok

K. Zs.K. Zs.
2026.08.12. 13:38
Ronaldinho pályára lépett az F1-es pilóták idei jótékonysági futballmeccsén Monacóban – állítólag már azokban a napokban szóba került a kosárcsapat ügye (Fotó: AFP)
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Monaco kosárlabda Monaco Ronaldinho
A korábbi NBA-játékos, Jamal Mashburn után az egykor Franciaországban futballozó Ronaldinho is jelezte szándékát: társaival beszállna az európai kupaporondon az utóbbi években sikeresen szereplő, de nehéz pénzügyi helyzetben lévő férfi kosárlabdacsapatba, a Monaco Basketbe.

Az Euroligában az elmúlt öt évben egyszer a második, egyszer a harmadik helyen végző Monaco Basket jó ideje próbálja megoldani pénzügyi nehézségeit, de nem járt sikerrel, és immár másodfokon is helyben hagyták kizárását a francia élvonalból. Sajtóhírek szerint a klub 2.5 millió euróval tartozik az Euroligának, és nem tudta bemutatni a francia bajnoki induláshoz szükséges ötmilliós bankgaranciát sem.

A hercegségbeli klub hónapok óta tárgyal a korábbi NBA-játékos, Jamal Mashburn fémjelezte befektetési társasággal (Helen Holdings), van is előrelépés, de a hét elején változott a helyzet: jelezte vásárlási szándékát Ronaldinho is – a brazil aranylabdás futballista mások mellett a Clayton Sporttal összefogva mentené meg a patinás csapatot (az andorrai székhelyű pénzalap résztulajdonosa a spanyol labdarúgó-bajnokság másodosztályában szereplő, Gerard Piquéhez köthető FC Andorrának).

Az ügyletről a L'Équipe alapján beszámoló RMC emlékeztet: a Monaco Basketnek csupán hat napja maradt, hogy a Francia Olimpiai Bizottság elé terjessze a megmentés meggyőző pénzügyi tervét, és az idő nagyon rövidnek tűnik ahhoz, hogy a Ronaldinho-féle projekt célba érjen.

A monacói kormány 20 millió eurós támogatással segítette hozzá a klubot az elmúlt idény befejezéséhez – egyben a francia bajnoki cím megnyeréséhez –, és további segítségként kész leírni ezt a tartozást.

A klubvezetőség mindenesetre bizakodó: a néhány napja kiadott legutóbbi közlemény szerint „még egyszer sem álltak ilyen közel” ahhoz, hogy visszakerüljenek a francia bajnokság mezőnyébe.

Ronaldinho karrierje elején (2001–2003) a Paris Saint-Germain labdarúgója volt, a párizsiaktól igazolt Barcelonába.

 

Monaco kosárlabda Monaco Ronaldinho
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