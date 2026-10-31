Káosz és nyugalom: itt a Derby della Madonnina

GYENGE BALÁZSGYENGE BALÁZS
2026.10.31. 12:59
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Jól fest az AC Milan: Luka Modric (balra) és Christian Pulisic visszatér az Inter ellen a kezdőcsapatba (Fotó: Getty Images)
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Milan Serie A Internazionale Derby della Madonnina olasz labdarúgás olasz bajnokság
A derbi lázában ég Milánó, szombat este jön ugyanis a Milan – amely a jövő héten a Ferencvárost fogadja az Európa-ligában – és az Inter ütközete, azaz a Derby della Madonnina! A hangulat és a két csapat aktuális formája azonban nem is különbözhetne jobban egymástól: miközben a Milan háza táján a hétközi, Bologna elleni 4–2-es hazai pofon után a káosz jelei mutatkoznak, addig a város fekete-kék felén nyugalom honol.

A Milan edzője, Ruben Amorim korábban ugyan a sűrű októberi naptárra és a taktikai hiányosságok finomítására hivatkozva lemondta a mérkőzések előtti sajtótájékoztatóját, hogy minden percet a játékosaival tölthessen az edzőpályán, az örökrangadóra való tekintettel csak megjelent pénteken a média képviselői előtt. 

 „Amióta visszatértünk a válogatott szünetről, nem volt rendesen időnk edzeni. Úgy érzem, rengeteg apróság van, amit kihagyunk, egyszerűen azért, mert nincs időnk az edzésen foglalkozni velük. Ez viszont egy különleges ­meccs, egy különleges pillanat, a kontextus nem számít, sem az, ha fáradt vagy. Ki kell menned, és mindent bele kell adnod, márpedig mi ott leszünk” – fogadkozott a portugál szakvezető.

Ezzel szemben az Internél minden  stabilitásról árulkodik. A Cristian Chivu edzette csapat szerdán a Venezia otthonában aratott 2–0-s győzelmet, amivel már 25 pontot szerzett a Serie A-ban – ez a klub legjobb idénykezdete a huszonegyedik században. A vezetőedző a sérült csapatkapitány, Lautaro Martínez hiányában a Marcus Thuram, Ange-Yoan Bonny, Pio Esposito hármasból választhatja ki a kezdő csatárpárost, miközben nem számíthat Luis Henrique, Benjamin Pavard, John Stones és Curtis Jones játékára sem. 

A Milannál a hét közben csak a második félidőre beküldött Luka Modric és Christian Pulisic minden bizonnyal visszatér a kezdőcsapatba, Fikayo Tomori játéka sérülés miatt kérdéses, míg Samuel Chukwueze, Matteo Gabbia, Alexis Saelemaekers és Ruben Loftus-Cheek biztosan hiányzik. Jó hír viszont a szakvezetőnek, hogy Adrien Rabiot, Diego Moreira és Mario Gila újra bevethető. 

OLASZ SERIE A
10. FORDULÓ
SZOMBAT
15.00: Bologna–Monza
18.00: Udinese–Roma (Tv: Match4)
20.45: Milan–Internazionale (Tv: Arena4) – élőben az NSO-n!
VASÁRNAP
12.30: Como–Venezia (Tv: Match4)
15.00: Frosinone–Torino
15.00: Lazio–Cagliari (Tv: Match4)
18.00: Lecce–Genoa
20.45: Juventus–Napoli – élőben az NSO-n!
HÉTFŐ
18.30: Sassuolo–Fiorentina
20.45: Atalanta–Parma

 

 

 

Milan Serie A Internazionale Derby della Madonnina olasz labdarúgás olasz bajnokság
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