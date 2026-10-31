Káosz és nyugalom: itt a Derby della Madonnina
A Milan edzője, Ruben Amorim korábban ugyan a sűrű októberi naptárra és a taktikai hiányosságok finomítására hivatkozva lemondta a mérkőzések előtti sajtótájékoztatóját, hogy minden percet a játékosaival tölthessen az edzőpályán, az örökrangadóra való tekintettel csak megjelent pénteken a média képviselői előtt.
„Amióta visszatértünk a válogatott szünetről, nem volt rendesen időnk edzeni. Úgy érzem, rengeteg apróság van, amit kihagyunk, egyszerűen azért, mert nincs időnk az edzésen foglalkozni velük. Ez viszont egy különleges meccs, egy különleges pillanat, a kontextus nem számít, sem az, ha fáradt vagy. Ki kell menned, és mindent bele kell adnod, márpedig mi ott leszünk” – fogadkozott a portugál szakvezető.
Ezzel szemben az Internél minden stabilitásról árulkodik. A Cristian Chivu edzette csapat szerdán a Venezia otthonában aratott 2–0-s győzelmet, amivel már 25 pontot szerzett a Serie A-ban – ez a klub legjobb idénykezdete a huszonegyedik században. A vezetőedző a sérült csapatkapitány, Lautaro Martínez hiányában a Marcus Thuram, Ange-Yoan Bonny, Pio Esposito hármasból választhatja ki a kezdő csatárpárost, miközben nem számíthat Luis Henrique, Benjamin Pavard, John Stones és Curtis Jones játékára sem.
A Milannál a hét közben csak a második félidőre beküldött Luka Modric és Christian Pulisic minden bizonnyal visszatér a kezdőcsapatba, Fikayo Tomori játéka sérülés miatt kérdéses, míg Samuel Chukwueze, Matteo Gabbia, Alexis Saelemaekers és Ruben Loftus-Cheek biztosan hiányzik. Jó hír viszont a szakvezetőnek, hogy Adrien Rabiot, Diego Moreira és Mario Gila újra bevethető.
OLASZ SERIE A
10. FORDULÓ
SZOMBAT
15.00: Bologna–Monza
18.00: Udinese–Roma (Tv: Match4)
20.45: Milan–Internazionale (Tv: Arena4) – élőben az NSO-n!
VASÁRNAP
12.30: Como–Venezia (Tv: Match4)
15.00: Frosinone–Torino
15.00: Lazio–Cagliari (Tv: Match4)
18.00: Lecce–Genoa
20.45: Juventus–Napoli – élőben az NSO-n!
HÉTFŐ
18.30: Sassuolo–Fiorentina
20.45: Atalanta–Parma