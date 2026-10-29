Amorim: Már az első perctől kezdve éreztem, hogy fáradtak vagyunk

Ugyan 2–1-re vezetett is, végül pont nélkül maradt a San Siróban szerda este a Milan a Serie A 9. fordulójában. Rúben Amorim együttese a találkozó második felében háromszor is gólt kapott a Bolognától, így egy vereség után várhatja a hétvégi derbit az Inter ellen. A találkozót követően a portugál vezetőedző a játékosai fizikai állapotáról és a folyamatos terhelésről is szót ejtett.

„Sok a mérkőzés és sok a hiányzó játékos. Már az első perctől kezdve éreztem, hogy a csapat kissé fáradt, és nincs bennünk elég energia. Gyorsan kaptunk két gólt, majd próbáltunk visszajönni a meccsbe, és volt egy nagy lehetőségünk is. A mérkőzések sűrűsége megterhelő számunkra, nem csupán a sérülésekről van szó. Nem azt mondom, hogy a sérülések miatt kaptunk ki, hanem az energiahiányra utaltam, ami abból fakad, hogy nem tudunk úgy rotálni, ahogy szeretnénk” – idézi a beIN Sports Amorimot, aki hozzátette, bajba kerülnek, ha nem tudják a saját játékukat játszani, ugyanakkor úgy érzi, készen állnak a szombati derbire.

Luka Modric az olasz Sky Sportsnak úgy nyilatkozott, az első félidő után nem számítottak vereségre. Ugyanakkor hisz abban, hogy az Amorimmal folytatott munka meghozza a gyümölcsét: „Szerintem jó úton járunk. Az edző új elképzelésekkel és játékstílussal érkezett, mi pedig igyekszünk megérteni a gondolatait, valamint azt, hogy mit vár el tőlünk”.

A bajnokságban az első vereségét elszenvedő Milanra a hétvégén városi riválisa, az Internazionale vár majd, amely két öngólnak köszönhetően tudott nyerni a Venezia otthonában. A tabella élén álló Inter vezetőedzője, Cristian Chivu a találkozó után szerencsésnek nevezte csapatát és elárulta, szíve szerint a félidőben a kapus Ivan Provedelen kívül mindenkit lecserélt volna.