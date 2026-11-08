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Serie A: döntetlen az égszínkék csapatok rangadóján, továbbra is élen a Lazio

V. H. L.V. H. L.
2026.11.08. 14:31
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Davide Frattesi (balra) remekel a Lazióban (Fotó: Getty Images)
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Lazio Davide Frattesi Serie A Napoli
Az első félidőben a listavezető Lazio, a másodikban az élmezőnyhöz felzárkózni igyekvő Napoli volt veszélyesebb a két csapat vasárnap kora délután rangadóján az olasz első osztályú bajnokság 11. fordulójában – az 1–1-es döntetlen azt is jelenti, hogy továbbra is a Gennaro Gattuso vezette, veretlen fővárosiak állnak az első helyen.

Hajszálnyival többet birtokolta a labdát, többször vette célba az ellenfél kapuját, és többször is találta el azt a Lazio a Napoli elleni idegenbeli rangadó első félidejében. A vendégek ennek megfelelően előnnyel is mentek szünetre, a 28. percben Tijjani Noslin passza ugyanis megtalálta Davide Frattesit, a rómaiak középpályása pedig közelről a kapu jobb oldalába lőtt – tizenegyedik bajnokiján ez volt a negyedik gólja az Intertől kölcsönbe érkezett válogatott játékosnak. A Napolinak egy igazán nagy lehetősége volt az első félidőben, de Rasmus Höjlund ziccerénél Hrisztosz Mandasz hatalmas bravúrral védeni tudott.

A második félidőben érthetően a hazaiak voltak jóval aktívabbak, sikerült is egyenlíteniük, igaz ehhez Fortuna segítségére is szükség volt, a 48. percben ugyanis a felszabadítani igyekvő Alfonso Pedraza a saját kapujába juttatta a labdát. A korai gól felpaprikázta a nápolyiakat, akik minden eszközt igyekeztek bevetni, hogy megnyerjék a rangadót, a gólszerzéshez valamivel kevesebb mint egy óra elteltével Kevin De Bruyne állt a legközelebb, de Mandasz az ő középre tartó lövését is hárítani tudta – a látottak alapján igazságos pontosztozkodással végződött az égszínkék derbi. 1–1

OLASZ SERIE A
11. FORDULÓ
Vasárnapi mérkőzések
Napoli–Lazio 1–1 (Pedraza 48. – öngól, ill. Frattesi 28.)
15.00: Genoa–Milan
15.00: Monza–Atalanta
18.00: Internazionale–Como
20.45: Fiorentina–Juventus

Szombaton játszották
Roma–Sassuolo 3–0 (Hermoso 27., Walukiewicz 30. – öngól, R. Mora 58.)
Torino–Lecce 1–1 (Gi. Simeone 60., ill. N'Dri 73.)
Cagliari–Frosinone 1–0 (Adopo 38.)
Parma–Bologna 1–2 (Sierro 81. – 11-esből, ill. Theate 53., Orsolini 72. – 11-esből)
Kiállítva: Ndiaye (9., Parma)
Pénteken játszották
Venezia–Udinese 2–1 (Basic 53., K. Pérez 65., ill. M. Moreno 57. – öngól)

 

 

Lazio Davide Frattesi Serie A Napoli
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