Serie A: döntetlen az égszínkék csapatok rangadóján, továbbra is élen a Lazio

Hajszálnyival többet birtokolta a labdát, többször vette célba az ellenfél kapuját, és többször is találta el azt a Lazio a Napoli elleni idegenbeli rangadó első félidejében. A vendégek ennek megfelelően előnnyel is mentek szünetre, a 28. percben Tijjani Noslin passza ugyanis megtalálta Davide Frattesit, a rómaiak középpályása pedig közelről a kapu jobb oldalába lőtt – tizenegyedik bajnokiján ez volt a negyedik gólja az Intertől kölcsönbe érkezett válogatott játékosnak. A Napolinak egy igazán nagy lehetősége volt az első félidőben, de Rasmus Höjlund ziccerénél Hrisztosz Mandasz hatalmas bravúrral védeni tudott.

A második félidőben érthetően a hazaiak voltak jóval aktívabbak, sikerült is egyenlíteniük, igaz ehhez Fortuna segítségére is szükség volt, a 48. percben ugyanis a felszabadítani igyekvő Alfonso Pedraza a saját kapujába juttatta a labdát. A korai gól felpaprikázta a nápolyiakat, akik minden eszközt igyekeztek bevetni, hogy megnyerjék a rangadót, a gólszerzéshez valamivel kevesebb mint egy óra elteltével Kevin De Bruyne állt a legközelebb, de Mandasz az ő középre tartó lövését is hárítani tudta – a látottak alapján igazságos pontosztozkodással végződött az égszínkék derbi. 1–1

OLASZ SERIE A

11. FORDULÓ

Vasárnapi mérkőzések

Napoli–Lazio 1–1 (Pedraza 48. – öngól, ill. Frattesi 28.)

15.00: Genoa–Milan

15.00: Monza–Atalanta

18.00: Internazionale–Como

20.45: Fiorentina–Juventus

Szombaton játszották

Roma–Sassuolo 3–0 (Hermoso 27., Walukiewicz 30. – öngól, R. Mora 58.)

Torino–Lecce 1–1 (Gi. Simeone 60., ill. N'Dri 73.)

Cagliari–Frosinone 1–0 (Adopo 38.)

Parma–Bologna 1–2 (Sierro 81. – 11-esből, ill. Theate 53., Orsolini 72. – 11-esből)

Kiállítva: Ndiaye (9., Parma)

Pénteken játszották

Venezia–Udinese 2–1 (Basic 53., K. Pérez 65., ill. M. Moreno 57. – öngól)