Nagyot küzdöttek Sárosi Gyulával, 63 órával ön érte el a legjobb eredményt a magyar válogatottban. Ennyi volt ebben?

Szerettem volna a legjobbat kihozni magamból. A dupla Balaton-kör után most is négyszázhúsz kilométert tettem meg, az egyéni csúcsnak pedig örülök. Szép eredményt értem el, de elég sok maradt még bennem – mondta a Csupasportnak Kertész Ádám.

Milyen volt a verseny?

Először is kiemelném a nagyszerű szervezést. Pósa Tibor csapatmenedzser kiváló munkát végzett, ő és a többiek is mindent megtettek, hogy nekünk csak a versenyzésre kelljen figyelnünk. Aztán az időjárás is a kedvem szerint alakult, nem is lehetne jobbat elképzelni. Végig stabilan haladtam és kontroll alatt tartottam a versenyt.

A második éjszaka után reggelre durván megfeleződött a csapat, ez nagyon hirtelen jött, nem számítottam rá. A harmadik nap délutánjától ketten maradtunk Sárosi Gyulával.

A fordítónál megálltunk és megbeszéltük, hogy miképp tudunk a legtöbbet hozzátenni a válogatott eredményéhez. Jót meccseltünk, érezni lehetett, hogy ez a csapatról szól, itt nem az egyéni győzelem számított. Ami a futást illeti, ezúttal az volt a stratégiám, hogy az izmaim kímélése érdekében csupán néhány másodperccel a rajt előtt jövök ki a sátorból és rögtön futásra váltok a körök elején. Azt láttam, hogy Sárosi Gyula beérkezései már a vége felé ki voltak centizve, de nála ez a stratégia része is lehetett volna. Tudtam, neki az éjszakai futás nehezebb, így ha kihúzta volna reggelig, új erőre kapott volna. Én végig jó erőben éreztem magam, magabiztosan mentem előre.

Volt hullámvölgye?

Érdekes módon nagyobb nem volt. Tizenhét óra körül a gyomrom kissé rakoncátlankodott, de gyorsan helyreállt, és ezt követően nem volt semmi nehézség. Az előző két világbajnokságon is részt vettem, sokat küzdöttem a hideggel, most tudatosan készültem, így nem vett ki sokat belőlem. A segítőim előtt is le a kalappal, hibátlanul tették a dolgukat, amiért nagyon hálás vagyok, ezúton is köszönöm szépen nekik.

A magyar válogatott összesítésben a tizennegyedik helyen végzett a világbajnokságon. Elégedett ezzel az eredménnyel?

Nem, ennél jobbat vártam. Korábban jobb helyezéseket értünk el, sok olyan ország megelőzött minket, akik mögöttünk voltak.

A backyard ultrában mi lesz a következő célja?

Ezzel a győzelemmel kvalifikáltam magam a jövő évi, Egyesült Államokban rendezendő egyéni backyard ultra világbajnokságra. A közeljövőben eldöntöm, részt veszek-e rajta, ha igen, akkor a következő egy évet a vb-re való felkészülésnek rendelem alá.

