Nemzeti Sportrádió

Szívritmuszavara után újra edz Scott McTominay

I. SZ., MTII. SZ., MTI
2026.10.08. 09:05
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McTominay újra edzésben (Fotó: Getty Images)
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szívritmuszavar Napoli skót válogatott Scott McTominay
A szeptemberben kisebb orvosi beavatkozáson átesett Scott McTominay újra elkezdte az edzéseket az olasz labdarúgó-bajnokságban szereplő SSC Napolinál.

Korábban enyhe szívritmuszavart diagnosztizáltak az orvosok a 29 éves, skót válogatott játékosnál, aki néhány hete korrekciós kezelésen esett át egy manchesteri kórházban. A sikeres beavatkozás után a középpályás rehabilitációs időszaka letelt, szerdán pedig a klub megerősítette, hogy a szakemberek a további vizsgálatok elvégzését követően engedélyezték a visszatérését.

„A diagnosztikai vizsgálatok igazolták, hogy Scott állapota futballra alkalmas, ennek megfelelően az elkülönített edzések után újra csatlakozott a csapat közös tréningjeihez” – áll a négyszeres olasz bajnok egyesület közleményében.

McTominay tíz éven keresztül a Manchester United futballistája volt, majd 2024 nyarán a Napolihoz igazolt. Az előző két idényt végigjátszotta az olasz élvonalban, és a mostani szezon első két fordulójában is pályára lépett, a szívprobléma diagnosztizálása után azonban három fordulót és egy Bajnokok Ligája-mérkőzést is kihagyott, ahogyan a skót válogatott négy Nemzetek Ligája-találkozóját is.

 

szívritmuszavar Napoli skót válogatott Scott McTominay
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