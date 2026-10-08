Szívritmuszavara után újra edz Scott McTominay

Korábban enyhe szívritmuszavart diagnosztizáltak az orvosok a 29 éves, skót válogatott játékosnál, aki néhány hete korrekciós kezelésen esett át egy manchesteri kórházban. A sikeres beavatkozás után a középpályás rehabilitációs időszaka letelt, szerdán pedig a klub megerősítette, hogy a szakemberek a további vizsgálatok elvégzését követően engedélyezték a visszatérését.

„A diagnosztikai vizsgálatok igazolták, hogy Scott állapota futballra alkalmas, ennek megfelelően az elkülönített edzések után újra csatlakozott a csapat közös tréningjeihez” – áll a négyszeres olasz bajnok egyesület közleményében.

McTominay tíz éven keresztül a Manchester United futballistája volt, majd 2024 nyarán a Napolihoz igazolt. Az előző két idényt végigjátszotta az olasz élvonalban, és a mostani szezon első két fordulójában is pályára lépett, a szívprobléma diagnosztizálása után azonban három fordulót és egy Bajnokok Ligája-mérkőzést is kihagyott, ahogyan a skót válogatott négy Nemzetek Ligája-találkozóját is.