Óriási fordulatok, hatgólos döntetlen a Napoli–Roma rangadón

A hétközi Bajnokok Ligája-fordulóban a Napoli és a Roma is hozta a maga mérkőzését, így a szombati bajnoki rangadón alapvetően két jó formában lévő csapat mérkőzött meg egymással. A találkozó nem is okozott csalódást az első félidőben, mindkét gárda nyílt sisakosan futballozott, ami igencsak eseménydús első félidőhöz vezetett.

Ha nem történt volna semmi más, a 28. perc eseménye miatt már érdemes volt megnézni a rangadót: a Napoli játékosa, André-Frank Zambo Anguissa csodálatos mozdulattal, ollózva szerezte meg a vezetést csapatának – nincs benne semmi túlzás, múzeumba illő mestermű volt.

A folytatásban mindkét fél előtt adódtak helyzetek, a Napoli a 44. percben Rasmus Höjlund révén növelhette volna előnyét, de talán ennél is közelebb állt a gólhoz egy perccel később a Roma, amikor Bryan Cristante fejese jött ki a kapufáról.

A második félidő nápolyi góllal indult: a 48. percben Scott McTominay közvetlen közelről növelte csapata előnyét, Pierluigi Gollini már nem tudta megakadályozni, hogy a labda átjusson a gólvonalon.

Úgy tűnt, a Napoli ezzel már kézben tartja a meccset, másképpen gondolkozott azonban a Roma, amely nemcsak szépített hamarosan, hanem percek múlva az egyenlítést is kiharcolta: a 69. percben Matías Soulé tekert 18 méterről a jobb alsóba, a 74. percben meg Leonardo Balerdi öt méterről juttatta nagy erővel a nápolyi kapuba a lecsorgó labdát – máris döntetlen volt az állás.

Az egyenlítés után a Napoli érezhetően bajba került, de nem esett pánikba. Olyannyira nem, hogy a 83. percben McTominay remek távoli lövésével ismét megszerezte a vezetést, a meccset azonban nem nyerte meg, merthogy a 89. percben Balerdi ismét kiegyenlített. A végén még Massimiliano Allegri vezetőedző piros lapot kapott, de az eredményre ez már nem volt hatással – óriási fordulatok és izgalmak után hatgólos döntetlennel ért véget a rangadó. 3–3

A délutáni mérkőzéseken a Bologna 2–0-ra nyert a Cagliari vendégeként, az ugyancsak Bajnokok Ligájában vitézkedő Como pedig a Sassuolót múlta felül hazai pályán ugyanilyen különbséggel.

OLASZ SERIE A

8. FORDULÓ, szombati mérkőzések

Napoli–Roma 3–3 (Anguissa 28., McTominay 48., 83., ill. Soulé 69., Balerdi 74., 89.)

Cagliari–Bologna 0–2 (Casale 57., Bernardeschi 80. – 11-esből)

Como–Sassuolo 2–0 (Duvikasz 49., 60.)

20.45: Lazio–Parma (Tv: Match4)

VASÁRNAP JÁTSSZÁK

12.30: Internazionale–Fiorentina (Tv: Match4)

15.00: Atalanta–Frosinone

15.00: Genoa–Venezia

18.00: Lecce–Juventus

20.45: Udinese–Milan

PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK

Torino–Monza 3–2 (Fitz-Jim 39., Belgali 61., Vlasic 72., ill. Varela 47., Patterson 90+4. – öngól)