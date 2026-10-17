Nemzeti Sportrádió

Serie A: a Venezia a Napoli ellen szerezte meg az első pontjait, a Roma őrzi veretlenségét

2026.10.17. 22:56
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Lulli lőtte a Roma második gólját (Fotó: Getty Images)
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Serie A Internazionale Napoli
Az olasz élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Serie A) 7. forduójában a korábban pont nélkül álló Venezia legyőzte a Napolit. Az Internazionale is hátrányba került idegenben a Bologna ellen, de így is nyert. Az AS Roma 2–0-ra megverte a vendég Genoát, így a fővárosi alakulat továbbra is őrzi veretlenségét.

A Venezia az előző hat forduló során egyetlen döntetlent sem tudott elérni, nemhogy győzelmet, így teljesen utolsóként fogadhatta a Napolit. A vendégek sem rajtoltak olyan nagyon jól, három győzelem mellett egy döntetlen és két vereség volt a mérlegük. Most a harmadik vereségük is megszületett – a Venezia ezzel a sikerrel is az utolsó helyen áll.

Az Internazionale is hátrányba került idegenben a Bologna ellen, de a vendégek Marcus Thuram, Carlos Augusto és Ange Bonny góljával megnyerték a csatát.

Az AS Roma 2–0-ra legyőzte a vendég Genoát, így a fővárosi alakulat továbbra is őrzi veretlenségét. A gól nélküli első félidőt követően a házigazdák az ötvenedik percben Santiago Castro góljával jutottak előnyhöz, amit Emanuele Lulli duplázott meg a 68. percben. Az AS Roma öt győzelemmel és két döntetlennel áll. A Genoa az ötödik vereségét szenvedte el, harmadik idegenbeli fellépésén sem jutott ponthoz.

OLASZ SERIE A
7. FORDULÓ
Venezia–Napoli 1–0 (Adams 49.)
Bologna–Internazionale 1–3 (Pobega 10., ill. Thuram 44., Augusto 69., Bonny 83.)
Roma–Genoa 2–0 (Castro 50., Lulli 68.)

Pénteken játszották
Frosinone–Sassuolo 4–2  (Calo 9., Raimondo 26., 30., 57., ill. Berardi 15., Thorstvedt 37.)

Vasárnap játsszák
12.30: Udinese–Lecce (Tv: Match4)
15.00: Fiorentina–Como
18.00: Milan–Atalanta (Tv: Match4)
20.40: Juventus–Lazio

Hétfőn játsszák
18.30: Monza–Cagliari (Tv: Match4)
20.45: Parma–Torino  (Tv: Arena4)

 

 

Serie A Internazionale Napoli
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