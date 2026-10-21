Nemzeti Sportrádió

Szárnyal a Lazio a már-már leírt Gennaro Gattusóval

S. Á.S. Á.
2026.10.21. 09:28
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Megannyi kudarc után Gennaro Gattuso a jelek szerint megtalálta a helyét a Laziónál, a játékosok mögötte állnak (Fotó: AFP)
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Lazio Serie A Gennaro Gattuso
Jó néhány klubnál és az olasz válogatottnál is megbukott Gennaro Gattuso, ám szemléletet váltott, és a végén még a bajnoki címért küzdhet a Lazio labdarúgócsapatával...

SZINTE HIHETETLEN, de már 13 éve edzősködik Gennaro Gattuso, dolgozott egyebek mellett a svájci Sionnál, a görög OFI-nál, a spanyol Valenciánál, a francia Marseille-nél és a horvát Hajduk Splitnél, Olaszországban pedig a Palermónál, a Napolinál, a Milannál, a Pisánál és a Fiorentinánál. No meg a válogatottnál, amellyel az idén márciusban elveszítette a Bosznia-Hercegovina elleni világbajnoki pótselejtezőt, így Olaszország szégyenszemre sorozatban harmadszor maradt le a vb-ről. Április elején lemondott, és ekkor az egykori középpályást a többség elkönyvelte bukott edzőnek. Volt ebben igazság, elvégre a Napolival elhódított Olasz Kupán kívül jószerével semmit sem tudott felmutatni. Beszédes, hogy a Pisával a 2016–2017-es idényben utolsó lett a Serie B-ben úgy, hogy csak a 8. Spezia kapott kevesebb gólt. Ám a támadósora csapnivaló volt, 42 találkozón mindössze 23 gólt szerzett, miközben az egy hellyel előrébb végző Latina 38-at. Alig volt olyan csapat, amelynél egy évnél tovább dolgozhatott, éppen ezért óriási meglepetés, hogy az irányításával az ősszel szárnyal a Lazio.

 

Az előző idényben kilencedik helyen zárt a csapat, és a szakértők többsége most is a középmezőnybe várta az együttest. Ehhez képest a hétvégén 3–0-ra nyert a Juventus otthonában, hét forduló után veretlen, és ugyanúgy 19 pontos, mint az éllovas Inter. Egyedül a Milan tudott pontot rabolni (2–2) a Laziótól, amely még sohasem kezdte ennyire jól a bajnoki idényt. Persze az évad végén lesz érdemes mérleget vonni, a kezdet mindenesetre biztató. Gennaro Gattuso pedig a DAZN-nak elmondta, a szemléletváltás segített neki abban, hogy jobb edzővé váljon.  

„Néhány évvel ezelőtt abba akartam hagyni az edzősködést, mert irritált a mai játékosok életstílusa, volt, hogy minden nap gyomorgörccsel mentem haza – mondta a játékosként világbajnokságot nyerő szakember. – Dolgoztam ezen, és beláttam, változtatnom kell. Van, amiben hajthatatlan vagyok, de alapvetően hallgatok a játékosokra, mert sokkal többet tudnak, mint mi anno, csak az első akadálynál feladják. Ebben kell őket ösztönözni. Egyelőre nem nézegetjük a tabellát. Az idény elején sokan leírtak minket, azt mondták, úgyis a kiesés ellen küzdünk, ám a játékosok hittek magukban, ezt a mentalitást kell megtartani a folytatásban. Az első hely közelében vagyunk, de talán még nem állunk készen rá, hogy ott is végezzünk.”

Jó eredmények ide vagy oda, a római klub anyagi helyzete a legkevésbé sem rózsás, ráadásul a fanatikusok január óta tüntetnek Claudio Lotito elnök ellen, alig van néző a csapat meccsein. Szóval, bravúr lenne a javából a Laziótól a top négyben zárás az idény végén.

 

 

 

Lazio Serie A Gennaro Gattuso
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